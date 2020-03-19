В Італії від коронавірусу вже померло більше людей, ніж у Китаї

У світі вже зафіксовано 236 526 тисяч випадків захворювань на китайський коронавірус. За останніми даними Wiki, недуга забрала життя 9 817 тисяч людей (+1027), натомість одужало 86 676 людей.

За останню добу в Італії від коронавірусу померло 427 людей. Таким чином, загалом у країні жертвами COVID-19 стало 3405 людей – це більше, ніж у Китаї. Там число померлих становить 3245.

Окрім цього 1284 смертей від китайського вірусу зафіксовано в Ірані.

Італія –41 035 випадків, з яких 3 405 – смертельні (+427)

Іспанія – 17 395випадки, 803 смертельних (+179)

Німеччина – 14 544 випадки, 44 смертельні (+16)

Франція – 9 134 випадки, 264 смертельних (+20)

Швейцарія – 3 438 випадків, 33 смертельні (+6)

Британія – 2 626 випадків, 103 смертельних

Нідерланди – 2 468 випадків, 77 смертельних (+19)

Норвегія – 1 748 випадків, 7 смертельних (+1)

Австрія – 2 013 випадків, 6 смертельний (+2)

Бельгія – 1 795 випадки, 21 смертельних (+7)

Швеція – 1 418 випадків, 11 смертельний (+1)

Данія – 1 225 випадків, 6 смертельних (+2)

Португалія – 785 випадків, 3 смертельні (+1)

Чехія – 631 випадки

Греція – 464 випадки, 6 смертельних (+1)

Польща – 355 випадків, 5 смертельних (+0)

Сан Маріно – 144 випадків,14 смертельних (+3)

Зазначимо, в Україні на коронавірус захворіла 21 людина, троє яких померли. У Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також він цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська.