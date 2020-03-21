На подолання коронавірусу з резервного фонду України виділили майже 40 мільйонів

Уряд виділив МОЗ та Мінінфраструктури кошти з резервного фонду на заходи з подолання коронавірусу в Україні у сумі понад 39 мільйонів гривень. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України.

За даними відомства, Уряд на позачерговому засіданні виділив кошти з резервного фонду державного бюджету на протидію поширенню захворювання COVID-19 на території України та повернення українців з Італійської Республіки.

«Міністерству охорони здоров’я виділено 35,6 млн грн, Міністерству юстиції (для Державної кримінально-виконавчої служби) – 3,6 млн грн для забезпечення засобами індивідуального захисту працівників, задіяних у здійсненні протиепідемічних заходів», – йдеться у повідомленні.

Також Уряд виділив з резервного фонду держбюджету 639 тис. грн Міністерству інфраструктури для відшкодування витрат, пов’язаних із здійсненням невідкладної евакуації громадян України та членів їх сімей із зони поширення коронавірусу в Італійській Республіці.

Наразі в Україні 3 летальні випадки від COVID-19 в Україні. Пацієнт, у якого першого було зафіксовано COVID-19, уже одужав.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також він цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська. Окрім того троє українок померло в Італії.

20 березня у Львові зафіксовано перший підтверджений випадок захворювання на коронавірус. Загалом в Україні зафіксовано 41 випадок захворювання.

Через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Згодом у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави.

У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

Додамо, що на час карантину у Львові ввели обмеження й на перевезення у громадському транспорті. У маршрутках, трамваях і тролейбусах одночасно можуть їхати не більше 10 пасажирів. За тим, чи дотримуються перевізники такої норми, стежать правоохоронці. У четвер, 19 березня, у Львові оштрафували перших п’ятьох перевізників-порушників.