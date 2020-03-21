Китайські лікарі вчитимуть українських колег, як лікувати коронавірус

Медики з Китаю погодилися провести українським лікарям онлайн-навчання щодо лікування коронавірусу COVID-19. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Розмовляв із послом Китаю в Україні паном Фаньом Сяньжуном. У ці важкі часи Китай погодився провести телевізійний зв’язок, щоб китайські лікарі поділилися своїм досвідом із нашими медичними працівниками. Щиро дякуємо Китаю за підтримку», – написав Денис Шмигаль.

Нагадаємо, на Львівщині коронавірус підозрюють уже у 52 людей, 9 із них перебувають вдома на самоізоляції, решта – перебувають у лікарні. Важкохворих немає, усі пацієнти мають ознаки ГРВІ.

Коронавірус виявили наразі в однієї людини – львів’янина, який повернувся з Німеччини. У чотирьох осіб, які раніше звернулися за допомогою медиків, лабораторно не виявили коронавірусної інфекції.

В Україні загалом підтвердили 41 випадок захворювання на коронавірус, три із них – летальні. У Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська.

Як писав Львівський портал, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Згодом у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави.

У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

20 березня мерія Львова дозволила накладати щтрафи за порушення карантину ще й деяким посадовцям та «муніципалам». Всі деталі – тут.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.