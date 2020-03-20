З України до Китаю відправили літак по тести, маски й обладнання

З України до Китаю відправився військовий вантажний літак, який привезе медичний вантаж, необхідний для боротьби з коронавірусною хворобою. Про це на сторінці у Facebook написав нардеп Андрій Мотовиловець, передає Львівський портал.

За словами нардепа, завтра Україна отримає лабораторні та експрес-тести на коронавірус, медичні маски, апарати вентиляції легенів та іншу медтехніку.

«Військовий вантажний літак ІЛ 76 незабаром злітає з аеропорту Бориспіль у Гуанчжоу, в Китай. Об 11.00 у суботу борт прийме медичний вантаж: лабораторні та експрес тести на коронавірус, медичні маски, апарати вентиляції легенів та багато іншого», – написав Андрій Мотовиловець.

Також він зазначив, що це лише перший політ, а наступного тижня буде ще один.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що цієї суботи Україна отримає з Китаю партію швидких тестів на коронавірус, яких вистачить для 1 мільйона людей.

Зазначимо, що ні Львів, ні область досі не мають експрес-тестів для визначення коронавірусу. Раніше у Міністерстві охорони здоров’я обіцяли, що закуплені експрес-тести надійдуть до Львова до 15 березня.

13 березня у мерії повідомили, що Львів за власні кошти купив 25 експрес-тестів для визначення коронавірусу, їх направили у лікарню швидкої медичної допомоги. Згодом медики бригад швидкої медичної допомоги, які виїжджають на виклики з підозрою на коронавірус, заявили, що цих тестів у лікарні на вул. Миколайчука нема.

Станом на зараз, на Львівщині з підозрою на коронавірус є 36 осіб, 30 з яких перебувають у інфекційній лікарні, ще шестеро – на самоізоляції. У всіх пацієнтів є клінічні прояви гострої респіраторної інфекції. Стан усіх хворих – стабільний. Загалом на Львівщині із підозрою COVID- 19 звернулося 44 особи.

Мешканців Львівщини закликають дотримуватися карантину та без нагальної причини не виходити з дому. Нагадаємо, за порушення карнатину загрожують штрафи. Зокрема, Кодекс про адміністративні правопорушення парламент 17 березня доповнив положенням, яке передбачає відповідальність за порушення правил карантину та санітарно-гігієнічних норм.

За такі дії для громадян передбачається штраф від 17 000 до 34 000 гривень, а для посадових осіб – від 34 000 до 170 000 гривень.

Крім того, Верховна Рада у Кримінальному кодексі передбачила посилення відповідальності за порушення санітарних правил і норм, якщо таке порушення призвело до поширення захворювання. Штраф за такі дії вирішили збільшити з 1700 гривень до 17 000 – 51 000 гривень.

Як повідомляв Львівський портал, загалом в Україні на коронавірус захворіли 26 людей, троє з яких померли. У Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також він цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська.

Додамо, що через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Згодом у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави.

У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

Фото: Андрій Мотовиловець