Вселенський патріарх наказав церквам припинити служби

Вселенський патріарх Варфоломій наказав церквам припинити проводити служби та релігійні обряди до кінця березня задля боротьби з поширенням коронавірусу. Про це повідомляє hromadske з посиланням на Reuters.

Вселенський патріархат заявив, що стежить за ситуацією з повним відчуттям відповідальності за своїх прихожан і усіх людей.

«Ми заявляємо про свою церковну резолюцію та мандат на припинення до кінця березня всіх богослужінь, подій та обрядів, за винятком приватних молитов у церквах, які залишаться відкритими», – йдеться у заяві.

Патріарх також закликав усіх обмежити свої подорожі та залишатися вдома для власної безпеки і захисту населення.

У заяві також зазначено, що церква може переглянути рішення про заборону залежно від темпів розвитку пандемії коронавірусу.

Водночас у монастирі будуть продовжувати проводити регулярні богослужіння для своїх чернечих громад. Однак стороннім паломникам і відвідувачам в’їзд буде заборонений.

Раніше Львівський портал повідомляв, що глава УГКЦ Святослав Шевчук закликав людей похилого віку і батьків із малими дітьми залишатися вдома, адже богуслужіння можна послухати онлайн.

Через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Аби унеможливити поширення коронавірусу у Львові суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова.

Як повідомляв Львівський портал, загалом в Україні вже є 16 випадків захворювання на коронавірус, два – летальні.

Нагадаємо, на Львівщині коронавірус підозрюють у 29 людей, троє з них перебувають вдома на самоізоляції, 26 осіб перебувають в лікарні. Важкохворих серед них немає, стан усіх пацієнтів – або задовільний, або наближений до середньої тяжкості.

13 березня у мерії повідомили, що Львів за власні кошти купив 25 експрес-тестів для визначення коронавірусу, їх направили у лікарню швидкої медичної допомоги. Згодом медики бригад швидкої медичної допомоги, які виїжджають на виклики з підозрою на коронавірус, заявили, що цих тестів у лікарні на вул. Миколайчука нема.

Раніше у Міністерстві охорони здоров’я обіцяли, що закуплені експрес-тести надійдуть до Львова до 15 березня, втім наразі вони так і не надійшли.

Водночас центр легеневого здоров’я у Львові закупив 5 упаковок тест-систем, де загалом є 125 тестів. Приблизна вартість – 8 тис. грн за упаковку.

Ввечері 16 березня президент Володимир Зеленський заявив, що 21 березня в Україну із Китаю поставлять партію експрес-тестів, за допомогою яких можна буде перевірити мільйон людей.

Також ми інформували, що у Львівській області визначили чотири медзаклади, які нестимуть основне навантаження у боротьбі із коронавірусом.

Про те, що робити, якщо ви запідозрили у себе коронавірус, читайте у матеріалі за цим посиланням.