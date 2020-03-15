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Де можна подивитися онлайн-богослужіння

Соломія Головіна

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У зв’язку з впровадженням карантину МОЗ рекомендувало  Церквам і релігійним організаціям по-можливості проводити богослужіння  в онлайн-режимі. Духовна велич Львова зібрала список храмів, де можна переглянути Святу Божественну Літургію.

 

УГКЦ:

1) Архикатедральний Собор Святого Юра у Львові: https://bit.ly/3aUIAO7 або http://sobor-svyura.lviv.ua/

для iOS та Android:
https://bit.ly/2QhDwLR

2) Патріарший Собор Воскресіння Христового в Києві: https://www.youtube.com/watch?v=GKeL79-uijI

3) Храм Різдва Пресвятої Богородиці у Львові: http://www.theotokos.org.ua/prjama-video-transljacija-bogosluzhin.html

4) Храми отців-редемптористів у Львові, Новояворівську та Тернополі:
https://www.cssr.lviv.ua/translyacii-nazhyvo

5) Храм святого Миколая УГКЦ в Харкові: https://www.facebook.com/ugcc.kharkiv/

6)Храм Вознесіння Господнього УГКЦ, м. Львів, Левандівка: https://www.facebook.com/ugkcVoznesinnaGospodnogo/videos/513984825930735/

7) Храм Пресвятої Євхаристії у МДЦ Зарваниця https://www.facebook.com/slavik.zboriv/videos/2823694631044026

8) Парафія храму Різдва Івана Хрестителя Винники: https://www.facebook.com/volodymyr.klumiyk/videos/2728976453896282/

9) Церква Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці:https://www.youtube.com/cha…/UC8kaOYNhiDkBuxxd73tu5IQ/videos

10) Церква св. Миколая, м. Перемишляни, Україна:https://www.youtube.com/cha…/UCf6D8oRR36p3o-OZr7A4sfA/videos

11) Церква Покрови, м. Дніпро, Україна: https://www.youtube.com/user/strannik566 

12) Церква Миколая Чарнецького, м. Золочів, Україна: https://www.youtube.com/user/charnetskyj 

13) Церква Зіслання Святого Духа, м. Отинія, Україна: https://www.youtube.com/channel/UC8ra9ktGp6Gzri5ZT8_Xj4Q 

14) Церква Воскресіння, м. Львів, Україна: https://www.youtube.com/channel/UCq6AO3O4YgeFJkOmgqIjIdg 

15) Архикатедральний собор, м. Тернопіль, Україна: https://www.youtube.com/cha…/UCdYwbj6w1QPncmYDv31rqBw/videos 

16) Церква Покрови, м. Торонто, Канада: https://www.youtube.com/cha…/UCpqqtIyvMrtMd2QQSr86xxA/videos 

17) Церква св. Йосифа, м. Оквілл, Канада:https://www.youtube.com/channel/UCU8_ZEJ-NvJQgupjQiDclqw

18) Церква св. Володимира і Ольги, м. Чікаго, США:https://www.youtube.com/watch?v=lNVu7TmEjKQ 

19) Катедра св. Петра і Павла, м. Мельборн, Австралія: https://www.youtube.com/watch?v=dCBRLu3ox2M 

20) Архикатедральний і Митрополичий собор Воскресіння Христового УГКЦ м. Івано-Франківськ:https://www.youtube.com/watch?v=kIPe2INzS4U&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2DSue93m-E2o4IloKsWlVY3MDHlSkKQnFvS65AMuwMvKYWKH0FexJwRHw

ПЦУ:

1) Собор Преображення Господнього ПЦУ: https://youtu.be/MZ5G-SQsb-g

2) Храм Воскресіння Христового Золочівське благочиння Львівсько-Сокальської єпархії ПЦУ: https://youtu.be/jUXtn4Z8cX0

РКЦ:

1) Римсько-католицька парафія св.Йоана Павла ІІ м.Львів-Сокільники: https://www.facebook.com/www.rym.lviv.ua/posts/1562256337272253

2) Katedra Lwowska:https://www.youtube.com/watch?v=3ea2EXQSQeU&fbclid=IwAR31qObS59fUm7o-b5f6Drc73X-K2RGw3i_jv1g2iN8QYaVSZT6nS0XuURg

3) Свята Меса  на сайті EWTN:http://ewtn.org.ua/anonsy/translyatsiya-svyatoyi-mesy/

Раніше Львівський портал повідомляв, що глава УГКЦ Святослав Шевчук закликав людей похилого віку і батьків із малими дітьми залишатися вдома, адже богуслужіння можна послухати онлайн.

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