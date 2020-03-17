У Львові на учнів чекатиме дистанційне навчання

Для усіх учнів шкіл Львова організують дистанційне навчання задля відпрацювання навчального матеріалу на час карантину, який триватиме до 3 квітня. Про це під час сесії Львівської міської ради 17 березня повідомила очільниця міського штабу із прийняття оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції у Львові Галина Слічна, передає Львівський портал.

За її словами, відпрацювання навчального матеріалу організовуватиметься з використанням технологій електронного навчання.

«Вже зі вчора ми почали запроваджувати роботу на платформі Google Plus з метою уніфікованого підходу до організації освітнього процесу у всіх школах міста. Навчально-методичний центр освіти Львова і міське управління освіти спільно з «Міським центром інформаційних технологій» та управлінням інформаційних технологій розробляють і наповнюють цю платформу всім матеріалом. Відтак ми розпочинаємо уніфіковано-дистанційне навчання для всіх учнів міста Львова», – розповіла Галина Слічна.

Нагадаємо, 12 березня у зв’язку з карантином з метою запобігання поширення коронавірусу щонайменше до 3 квітня навчальний процес призупинили у школах Львова, дитячих садках, а також вищих навчальних закладах.

Аби унеможливити поширення коронавірусу у Львові суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

Натомість через введення таких жорстких обмежень у Львівській міськраді обіцяють підтримку малому і середньому бізнесу. Детальніше – за цим посиланням.

Зазначимо, станом на ранок вівторка, 17 березня, у Львівській обласній інфекційній лікарні із підозрою на коронавірус перебувають 14 людей, 5 із них – мешканці Львова. У Львівській ОДА заявили, щ серед госпіталізованих з підозрою на коронавірус, тяжких випадків немає.

Втім ні Львів, ні область досі не мають експрес-тестів для визначення коронавірусу. Раніше у Міністерстві охорони здоров’я обіцяли, що закуплені експрес-тести надійдуть до Львова до 15 березня.

13 березня у мерії повідомили, що Львів за власні кошти купив 25 експрес-тестів для визначення коронавірусу, їх направили у лікарню швидкої медичної допомоги. Згодом медики бригад швидкої медичної допомоги, які виїжджають на виклики з підозрою на коронавірус, заявили, що цих тестів у лікарні на вул. Миколайчука нема.

Ввечері 16 березня президент Володимир Зеленський заявив, що 21 березня в Україну із Китаю поставлять партію експрес-тестів, за допомогою яких можна буде перевірити мільйон людей.

Про те, що робити, якщо ви запідозрили у себе коронавірус, читайте у матеріалі за цим посиланням.