ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові на учнів чекатиме дистанційне навчання

Вероніка Рой

|

Для усіх учнів шкіл Львова організують дистанційне навчання задля відпрацювання навчального матеріалу на час карантину, який триватиме до 3 квітня. Про це під час сесії Львівської міської ради 17 березня повідомила очільниця міського штабу із прийняття оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції у Львові Галина Слічна, передає Львівський портал.

За її словами, відпрацювання навчального матеріалу організовуватиметься з використанням технологій електронного навчання.

«Вже зі вчора ми почали  запроваджувати роботу на платформі Google Plus з метою уніфікованого підходу до організації освітнього процесу у всіх школах міста. Навчально-методичний центр освіти Львова і міське управління освіти спільно з «Міським центром інформаційних технологій» та управлінням інформаційних технологій розробляють і наповнюють цю платформу всім матеріалом. Відтак ми розпочинаємо уніфіковано-дистанційне навчання для всіх учнів міста Львова», – розповіла Галина Слічна.

Нагадаємо, 12 березня у зв’язку з карантином з метою запобігання поширення коронавірусу щонайменше до 3 квітня навчальний процес призупинили у школах Львова, дитячих садках, а також вищих навчальних закладах.

Аби унеможливити поширення коронавірусу у Львові суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

Натомість через введення таких жорстких обмежень у Львівській міськраді обіцяють підтримку малому і середньому бізнесу. Детальніше – за цим посиланням.

Зазначимо, станом на ранок вівторка, 17 березня, у Львівській обласній інфекційній лікарні із підозрою на коронавірус перебувають 14 людей, 5 із них – мешканці Львова. У Львівській ОДА заявили, щ серед госпіталізованих з підозрою на коронавірус, тяжких випадків немає.

Втім ні Львів, ні область досі не мають експрес-тестів для визначення коронавірусу. Раніше у Міністерстві охорони здоров’я обіцяли, що закуплені експрес-тести надійдуть до Львова до 15 березня.

13 березня у мерії повідомили, що Львів за власні кошти купив 25 експрес-тестів для визначення коронавірусу, їх направили у лікарню швидкої медичної допомоги. Згодом медики бригад швидкої медичної допомоги, які виїжджають на виклики з підозрою на коронавірус, заявили, що цих тестів у лікарні на вул. Миколайчука нема.

Ввечері 16 березня президент Володимир Зеленський заявив, що 21 березня в Україну із Китаю поставлять партію експрес-тестів, за допомогою яких можна буде перевірити мільйон людей.

Про те, що робити, якщо ви запідозрили у себе коронавірус, читайте у матеріалі за цим посиланням.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Що робити, якщо у вас підозра на коронавірус
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Що робити, якщо у вас підозра на коронавірус

Усі медичні заклади Львівської області переведено в режим карантину. Планова госпіталізація хворих призупинена, лише нев...

ТОП-100: «АТБ» визнано галузевим лідером за обсягом сплати податків і зборів
Анастасія ПИЖ
ТОП-100: «АТБ» визнано галузевим лідером за обсягом сплати податків і зборів

Податкова служба країни назвала компанії, які за підсумками року можна вважати головними спонсорами державних соціальних...

Ігор Васюник: «Львів'яни утримують бездарних менеджерів. Тому добираються до роботи аварійними маршрутками»
Михайло КОСТЮК
Ігор Васюник: «Львів'яни утримують бездарних менеджерів. Тому добираються до роботи аварійними маршрутками»

Кампанію «Безкоштовний транспорт – це реально!» обговорюють усі. Навіть поза межами Львова. Але в людей виникло багато з...

Зручно, вигідно, екологічно. Як «АТБ», змінюючи свій формат, впливає на розвиток вітчизняної торгівлі
Анастасія ПИЖ
Зручно, вигідно, екологічно. Як «АТБ», змінюючи свій формат, впливає на розвиток вітчизняної торгівлі

Новий формат улюбленого магазину. Як лідер українського ритейлу компанія «АТБ» тестує, та впроваджує багато інно...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...