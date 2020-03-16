ЦНАПи Львова переходять на онлайн-режим роботи

Задля уникнення поширення коронавірусу Центри надання адміністративних послуг у Львові переходять на дистанційний режим обслуговування. Фізичний прийом документів у територіальних підрозділах призупинено. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

ЦНАПи міста не припиняють роботу, втім переходять на дистанційний режим. Працівники ЦНАПів будуть працювати у звичному режимі та надавати всім охочим консультації телефоном.

«Якщо мешканці потребують отримання консультації щодо замовлення послуг або раніше поданих документів, просимо телефонувати в кол-центр ЦНАПу за номером: 032−2975−795 (понеділок – п’ятниця, з 9:00 до 18:00 год.). Адміністратори працюватимуть щоденно і надаватимуть консультації про те, як можна замовляти послуги без відвідування підрозділів», – йдеться у повідомленні.

У режимі онлайн працюватимуть також відділи соціального захисту та центри туристичної інформації. Прийом документів здійснюватиметься лише дистанційно – поштою або через електронні сервіси на офіційних сайтах.

Видавати раніше подані документи будуть чергові працівники за попереднім телефонним записом. Обслуговування відвідувачів здійснюватиметься виключно за наявності засобів індивідуального захисту у працівника.

Послуги, які можна отримати без відвідування ЦНАПу, доступні за цим посиланням.

Дистанційні сервіси міських ЦНАПів:

сайт: city-adm.lviv.ua/services/

Центр надання адміністративних послуг м. Львова у Facebook: www.facebook.com/cnaplviv/

Telegram-канал: t. me/cnap_lviv

Онлайн-підтримка: Messenger – m. me/cnaplviv

Нагадаємо, аби унеможливити поширення коронавірусу у Львові суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від сьогодні, 16 березня, призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

Натомість через введення таких жорстких обмежень у Львівській міськраді обіцяють підтримку малому і середньому бізнесу. Детальніше – за цим посиланням.

Як писав Львівський портал, через поширення коронавірусу в Україні із 12 березня запровадили карантин. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Детальніше про обмежувальні заходи у Львові та області читайте за цим посиланням.

Офіційно в Україні зафіксували п’ять випадків зараження коронавірусом. Один з них став смертельним: у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині.

Станом на 15 березня на Львівщині із підозрою на коронавірус ізольовано вже вісьмох людей. Хворих на коронавірус на Львівщині спершу планували лікувати в обласній клінічній лікарні, тепер до неї додались ще сім медзакладів. Із детальним переліком можна ознайомитися тут.

Ні Львів, ні область досі не мають експрес-тестів для визначення коронавірусу. Про те, що робити, якщо ви запідозрили у себе коронавірус, читайте у матеріалі за цим посиланням.