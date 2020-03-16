Через коронавірус деякі пенсіонери отримають по 1000 грн, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що громадяни, які отримують менше 5 000 гривень пенсії, мають отримати додатково по 1000 гривень. Про це він заявив сьогодні, 16 березня, у своєму відеозверненні, опублікованому на Facebook.

«Громадяни, які отримують пенсію меншу від 5000 грн, мають отримати доплату розміром 1000 грн», – сказав Володимир Зеленський.

Президент доручив Міністерству фінансів провести перевомини з Міжнародним валютним фондом щодо наслідків подолання коронавірусу. Також він наголосив, що очікує від банків запровадження кредитних канікул.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> Нагадаємо, аби унеможливити поширення коронавірусу у Львові суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від сьогодні, 16 березня, призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

Натомість через введення таких жорстких обмежень у Львівській міськраді обіцяють підтримку малому і середньому бізнесу. Детальніше – за цим посиланням.

Як писав Львівський портал, через поширення коронавірусу в Україні із 12 березня запровадили карантин. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Детальніше про обмежувальні заходи у Львові та області читайте за цим посиланням.

Офіційно в Україні зафіксували п’ять випадків зараження коронавірусом. Один з них став смертельним: у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині.

Станом на 15 березня на Львівщині із підозрою на коронавірус ізольовано вже вісьмох людей. Хворих на коронавірус на Львівщині спершу планували лікувати в обласній клінічній лікарні, тепер до неї додались ще сім медзакладів. Із детальним переліком можна ознайомитися тут.

Ні Львів, ні область досі не мають експрес-тестів для визначення коронавірусу. Про те, що робити, якщо ви запідозрили у себе коронавірус, читайте у матеріалі за цим посиланням.