В медичних закладах Львова призупинено планову госпіталізацію хворих

На період нестійкої епідемічної ситуації із захворюваністю на коронавірусну інфекцію COVID–19 та з метою профілактики захворюваності, в закладах охорони здоров’я міста Львова ввели обмежувальні заходи. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Так, зокрема, у медичних закладах Львова на цей період:

— призупинено планову госпіталізацію хворих.

— заборонено практику партнерських пологів, в разі крайньої необхідності — допускатимуть партнера після медичного огляду, збору епіданамнезу, дистанційної термометрії.

— обмежено відвідування стаціонарних хворих, у т.ч. вагітних та породіль у пологових стаціонарах, заборонено їх відвідування з дітьми.

— при відвідуванні стаціонарних хворих — відвідувачі обов’язково мають одягати медичні маски та пройти дистанційну термометрію.

— виклики на дому до пацієнтів з температурою 38ºС і вище забезпечуватимуть із застосуванням засобів індивідуального захисту.

— запроваджено практику попереднього дистанційного (телефонного) зв’язку з записаними на прийом пацієнтами з метою з’ясування інформації щодо скарг на підвищену температуру, кашель, утруднене дихання, звертаючи особливу увагу на епіданамнез, а саме прибуття впродовж останніх 14 днів з країн, де зареєстровані випадки гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV.

— запроваджено практику дистанційного вимірювання температури інфрачервоними термометрами при вході пацієнтів у медичні заклади.

— застосовуватимуть практику дистанційних консультацій вагітних та дітей першого року життя за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку, у разі необхідності, планові огляди проводитимуть вдома.

— встановлюватимуть телефонні контакти з вагітними, що перебувають на обліку, для з’ясування наявності чи відсутності ознак ГРВІ не рідше 2 разів на тиждень.

— забезпечать розмежування потоків пацієнтів із соматичною патологією та ознаками ГРВІ, в т. ч. у стаціонарах.

— організують роботу кабінетів для прийому гарячкуючих хворих у дві зміни з 30-хвилинною перервою для вологого прибирання 2−3 рази за зміну, провітрювання, ультрафіолетового опромінення.

— організують роботу поліклінік з мінімальною присутністю пацієнтів; забезпечать дотримання відстані не менше 1 м між пацієнтами в черзі.

— заборонять перебування студентів медичних навчальних закладів у стаціонарних відділеннях медичних закладів, особливо дитячих та пологових відділеннях: заняття проводитимуть виключно в навчальних аудиторіях.

— забезпечать дотримання посиленого дезінфекційного та протиепідемічного режиму в закладах охорони здоров’я з проведенням вологого прибирання з використанням деззасобів, провітрювання приміщень, де перебувають хворі кожну годину на 15−20 хвилин, роботу працівників з використанням засобів індивідуального захисту.