SkyUp переносить старт польотів зі Львова в Італію та скасовує рейси до Ізраїлю

Через поширення епідемії коронавірусу, а також посиленням заходів для запобігання його поширення, зокрема, Італією та Ізраїлем, авіакомпанія SkyUp Airlines скорочує польотну програму до цих країн. А також за деякими напрямками старт польотної програми переноситься на початок літа. Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.

Зокрема переноситься на 1 червня 2020 року старт польотів зі Львова у Рим та Мілан (Бергамо), що в Італії. Як анонсували в авіакомпанії ці рейси мали б відкрити наприкінці березня цього року.

Також відкладається на 1 червня 2020 року старт польотів з Києва до Італії, зокрема, Риму, Бергамо, Болоньї, Пізи та Барі.

Виконання рейсів до Неаполя продовжиться без змін.

Як інформують у авіакомпанії, відбудуться зміни і польотної програми до Ізраїлю. До 16 квітня 2020 року частота рейсів зі Львова до Тель-Авіва буде тимчасово скорочена. Зокрема скасують шість рейсів (19, 26, 30 березня, 2, 6, 13 квітня).

У SkyUp запевняють, що квитки на скасовані рейси можна безкоштовно обміняти на інші дати або отримати повне відшкодування вартості.

Зокрема, якщо ваш рейс скасовано, то передбачається безкоштовна зміна дати або повне відшкодування вартості квитка. У випадку, якщо ви з особистих міркувань хочете відмінити подорож до Ізраїлю, то тоді можлива безкоштовна зміна дати.

З питань повернення коштів або перебронювання на інші рейси, просять направляти запити:

на електронну адресу letstalk@skyup.aero, якщо квиток придбано на сайті авіакомпанії;

за місцем придбання авіаквитка, якщо квиток придбано через агентську мережу авіакомпанії.

Як повідомляв Львівський портал, із 29 березня 2020 року авіакомпанія SkyUp мала відкрити рейси зі Львова до Риму, Неаполя та Мілану.

Нагадаємо, у середу, 11 березня, Кабінет міністрів запровадив обмеження по всій Україні через загрозу поширення коронавірусу. Навчальні заклади відправлять на карантин, а в країні обмежать масові зібрання.

Зазначимо, в Україні виявили один випадок коронавірусу у Чернівцях. Людина перебуває в ізоляції під наглядом лікарів та отримує фахову медичну допомогу.

Нагадаємо, у Львові та області ввели низку профілактичних заходів, аби запобігти поширенню коронавірусу. Так, у Львові вирішили закупити антисептики для рук та диспенсери для гігієнічного дозування, які встановлюють у школах, лікарнях, ЦНАПах та інших місцях масового скупчення людей.

У львівському аеропорту почав діяти особливий режим безпеки. Кожному, хто прилітає до Львова, вимірюють температуру спеціальними інфрачервоними безконтактними термометрами. Це займає не більше 10-15 секунд. Таку ж процедуру проводять і в прикордонникх пунктах пропуску на Львівщині.

Ще наприкінці лютого у Львівській ОДА заявили, що скерують 25 мільйонів гривень з обласного бюджету на профілактику та реагування на можливі випадки зараження новою інфекцією. Водночас зі свого боку міськрада Львова виділила 7 мільйонів на боротьбу з коронавірусом в області.

У ЛОДА анонсували придбання для Львівщини тест-систем для діагностування коронавірусу. Втім Львів їх досі не отримав.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.