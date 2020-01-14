SkyUp Airlines відкриває зі Львова три нові авіарейси до Італії

Від сьогодні український лоукост авіаперевізник SkyUp Airlines відкриває одразу три напрямки до Італії. Відповідний розклад зявився на сайті авіаперевізника, передає кореспондент Львівського порталу.

Із 29 березня львів’янам знову доступні польоти до Риму, Неаполя та Мілану.

Львів — Рим — від 1 387* грн

Рим — Львів — від 1 942* грн

Коли: з 29.03.20 до 24.10.20

Розклад: вівторок, четвер, неділя

Львів — Неаполь — від 1 147* грн

Неаполь — Львів — від 1 362* грн

Коли: з 29.03.20 до 24.10.20

Розклад: вівторок, п’ятниця

Львів — Мілан (Бергамо) — від 1 387* грн

Мілан (Бергамо) — Львів — від 1 514* грн

Коли: з 29.03.20 до 24.10.20

Розклад: понеділок і п’ятниця

Окрім Львова SkyUp Airlines відкриває рейси:

Київ — Рим — від 1 532* грн

Рим — Київ — від 2 181* грн

Коли: з 29.03.20 до 24.10.20

Розклад: вівторок, четвер, неділя

Київ — Мілан (Бергамо) — від 1 532* грн

Мілан (Бергамо) — Київ — від 1 633* грн

Коли: з 29.03.20 до 24.10.20

Розклад: понеділок, середа, субота

Київ — Болонья — від 1 532* грн

Болонья — Київ — від 1 793* грн

Коли: з 29.03.20 до 24.10.20

Розклад: вівторок, четвер, неділя

Київ — Ламеція-Терме — від 2 083* грн

Ламеція-Терме — Київ — від 2 291* грн

Коли: з 30.05.20 до 30.09.20

Розклад: середа, субота

Одеса — Ламеція-Терме — від 2 076* грн

Ламеція-Терме — Одеса — від 2 171* грн

Коли: з 03.06.20 до 30.09.20

Розклад: середа

Харків — Ламеція-Терме — від 2 428* грн

Ламеція-Терме — Харків — від 2 578* грн

Коли: з 01.06.20 до 28.09.20

Розклад: понеділок

*Вартість квитка в один кінець без багажу. Актуальна на момент публікації.

Як повідомлялося раніше, італійське агентство цивільної авіації ENAC, 29 грудня оголосило про призупинення дії ліцензії лоукоста Ernest Airlines на перевезення пасажирів і вантажів з 13 січня 2020 року. У ENAC додали, що якщо Ernest Airlines надасть необхідні гарантії, передбачені правилами ЄС, припинення дії ліцензії може бути скасовано.

Водночас на сайті лоукостера Ernest Airlines прокоментували цю ситуацію, Перевізник говорить про вимушене призупинення продажу квитків та польотів. Проте вже із 11 січня 2020 року авіаперевізник Ernest Airlines , який літав зі Львова до Італії, зупинив свої рейси через призупинення дії ліцензії.

До слова лоукост Ernest Airlines був найбільшим гравцем на ринку перельотів між Україною та Італією. Маршрутна мережа авіакомпанії включає чотири напрямки з Києва, чотири з Львова, один з Одеси і два з Харкова. Зокрема зі Львова ця авіакомпанія літає до Мілана, Венеції, Риму та Неаполя.