В Україні на коронавірус перевіряють ще 10 людей

У лабораторії Центру громадського здоров’я України наразі досліджують 10 зразків, відібраних у людей із підозрою на коронавірус. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

«Близько 10 зразків з підозрою на коронавірусну інфекцію зараз знаходяться на діагностиці в референс-лабораторії Центру громадського здоров’я. Після проведення дослідження про результати буде повідомлено», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, в Україні зафіксований 1 випадок коронавірусу у м. Чернівці. Людина перебуває в ізоляції під наглядом лікарів та отримує фахову медичну допомогу.

У зв’язку з поширенням інфекції та гарантуванням безпеки, в деяких регіонах України планується запровадження вимушених епідеміологічних заходів, зокрема, заборона масових заходів та закриття навчальних закладів. Також 4 березня у мерії Львова рекомендували перенести проведення масових заходів та обмежити відрядження за кордон на невизначений термін.

Нагадаємо, 25 лютого у Львівській ОДА заявили, що скерують 25 мільйонів гривень з обласного бюджету на профілактику та реагування на можливі випадки зараження новою інфекцією. У той же час, міськрада Львова виділила 7 мільйонів на боротьбу з коронавірусом в області.

Зазначимо, у Львові та області ввели низку профілактичних заходів, аби запобігти поширенню коронавірусу. Зокрема, у Львові вирішили закупити антисептики для рук та диспенсери для гігієнічного дозування, які встановлюють у школах, лікарнях, ЦНАПах міста та інших місцях масового скупчення людей.

У львівському аеропорту почав діяти особливий режим безпеки. Кожному, хто прилітає до Львова, вимірюють температуру спеціальними інфрачервоними безконтактними термометрами. Це займає не більше 10−15 секунд. Таку ж процедуру проводять і у пунктах пропуску на Львівщині.

Додамо, що у Львівській ОДА анонсували придбання для Львівщини тест-систем для діагностування коронавірусу. Втім, Львів їх досі не отримав .

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.