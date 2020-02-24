Понад 70% українців не підтримуть протести проти евакуйованих з Китаю, – опитування

В Україні понад 70% громадян не підтримуть протести проти розміщення евакуйованих з Китаю українців, які відбувалися минулого тижня у низці областей. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг».

«74% не підтримують протести проти розміщення евакуйованих з Китаю українців, які відбулися напередодні», – зазначають соціологи.

Натомість підтримують такі дії лише 15% українців, а 11% – вагалися з оцінкою.

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«Чим вищий рівень освіти та доходів, тим вищий рівень несприйняття протестів проти евакуації. У регіональному розрізі найбільше тих, хто не підтримав такі дії, – на Півдні країни (80%)» ,– додають соціологи.

Опитування було проведене 22-23 лютого 2020 року. Аудиторія – населення України від 18 років і старші. Всього було опитано 1200 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%.

Як відомо, напередодні у низці областей країни відбулися протести проти евакуації українців з Китаю, де зафіксований спалах коронавірусу.

Зокрема, серед мешканців Львівщини ширилися чутки, що нібито евакуйованих з Китю українців розмістять у санаторії «Шкло», що на Яворівщині. Згодом голова ЛОДА Максим Козицький спростував ці чутки, запевнивши, що наразі відсутні будь-які доручення від МОЗ України щодо підготовки об’єктів Львівської області для розміщення на карантині громадян України, що повертаються з Китаю.

Згодом поширювалася подібна інформація і про Львівський обласний госпіталь інвалідів війни та репресованих імені Юрія Липи, який розташований у Винниках. 19 лютого поблизу шпиталю зібралися кілька десятків мешканців, котрі були стривожені евакуацією пацієнтів медзакладу, яка відбувалася вранці цього дня. Люди переживали, що у медустанову нібито мали доставити українців, евакуйованих із китайського Уханя. Натомість у Львівській ОДА запевнили, що вони не мають підтвердженої інформації про те, що в шпиталі поселять евакуйованих українців. Мешканці Винник навіть заблокували в’їзд до місцевого госпіталю.

Схожа ситуація була і у Тернопільській області. Пешканці селища Микулинці влаштовували акцію протесту через можливе розміщення у санаторії, який розташований неподалік села, евакуйованих з Китаю українців. Через мітинги проти евакуйованих голова Тернопільської ОДА Ігор Сопель подав у відставку.

Нагадаємо, 19 лютого літак компанії Sky Up вилетів з Уханя в Україну. 20 лютого літак з евакуйованими 45 українцями та 27 іноземцями приземлився в аеропорту «Бориспіль» під Києвом на дозаправку. Згодом у МВС поінформували, що евакуйованих з Китаю будуть везти на територію медичного центру Національної гвардії України «Нові Санжари» у Полтавської області. До цього ми зазначали, що цей літак кружляв над Харківщиною. Після дозаправки він таки приземлився у харківському аеропорту.

Згодом з’явився офіційний коментар президента України Володимира Зеленського щодо прибуття літака. Глава держави наголосив, що закритий медцентр у Нових Санжарах на Полтавщині буде повністю ізольований та переведений на суворий режим бактеріологічної безпеки.

Невдовзі у смт Нові Санжари Полтавської області місцеві мешканці вийшли на пікет проти розміщення евакуйованих українців з Китаю у медцентрі на території їхнього населеного пункту.

Також ми писали про те, як відреагували іноземні ЗМІ на протести в Україні.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, замовники та організатори сутичок у Нових Санжарах, куди на карантин привезли евакуйованих з Китаю українців, понесуть відповідальність.

Інфографіка: Соціологічна група «Рейтинг».