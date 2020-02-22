Голова Тернопільської ОДА пішов у відставку через мітинги проти евакуйованих з Китаю

Голова Тернопільської облдержадміністрації Ігор Сопель подав у відставку через протести, які відбувалися в області проти евакуації українців з Китаю. Про це повідомляє Офіс президента України.

«У зв’язку з ситуацією, що виникла на Тернопільщині через евакуацію з Китаю громадян України, та незадовільною роботою облдержадміністрації з інформування населення щодо епідеміологічної безпеки Президент України прийняв заяву Ігоря Сопеля про відставку із займаної посади за власним бажанням», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, мешканці селища Микулинці, що на Тернопільщині, влаштовували акцію протесту через можливе розміщення у санаторії, який розташований неподалік села, евакуйованих з Китаю українців.

Нагадаємо, раніше також ширилися чутки, що нібито евакуйованих з Китю українців розмістять у санаторії «Шкло», що на Яворівщині Львівської області. Згодом голова ЛОДА Максим Козицький спростував ці чутки, запевнивши, що наразі відсутні будь-які доручення від МОЗ України щодо підготовки об’єктів Львівської області для розміщення на карантині громадян України, що повертаються з Китаю.

Пізніше схожа інформація поширювалася і про Львівський обласний госпіталь інвалідів війни та репресованих імені Юрія Липи, який розташований у Винниках. 19 лютого поблизу шпиталю зібралися кілька десятків мешканців, котрі були стривожені евакуацією пацієнтів медзакладу, яка відбувалася вранці цього дня. Люди переживали, що у медустанову нібито мали доставити українців, евакуйованих із китайського Уханя. Натомість у Львівській ОДА запевнили, що вони не мають підтвердженої інформації про те, що в шпиталі поселять евакуйованих українців. Мешканці Винник навіть заблокували в’їзд до місцевого госпіталю.

Нагадаємо, 19 лютого літак компанії Sky Up вилетів з Уханя в Україну. 20 лютого літак з евакуйованими 45 українцями та 27 іноземцями приземлився в аеропорту «Бориспіль» під Києвом на дозаправку. Згодом у МВС поінформували, що евакуйованих з Китаю будуть везти на територію медичного центру Національної гвардії України «Нові Санжари» у Полтавської області. До цього ми зазначали, що цей літак кружляв над Харківщиною. Після дозаправки він таки приземлився у харківському аеропорту.

Згодом з’явився офіційний коментар президента України Володимира Зеленського щодо прибуття літака. Глава держави наголосив, що закритий медцентр у Нових Санжарах на Полтавщині буде повністю ізольований та переведений на суворий режим бактеріологічної безпеки.

Невдовзі у смт Нові Санжари Полтавської області місцеві мешканці вийшли на пікет проти розміщення евакуйованих українців з Китаю у медцентрі на території їхнього населеного пункту.

Також ми писали про те, як відреагували іноземні ЗМІ на протести в Україні.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, замовники та організатори сутичок у Нових Санжарах, куди на карантин привезли евакуйованих з Китаю українців, понесуть відповідальність.