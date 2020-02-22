Замовники та організатори сутичок у Нових Санжарах понесуть відповідальність, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що замовники та організатори сутичок у Нових Санжарах, куди на карантин привезли евакуйованих з Китаю українців, понесуть відповідальність. Про це глава держави сказав у відеозверенні.

Президент зазначив, що історія з коронавірусом та повернення наших громадян – це черговий іспит для нашого суспільства.

«Більшість громадян, які повернулися ( з Китаю, – ред.) – 1995, 1997, 1999 років народження. Вони фактично діти. Серед них є і 8-річний хлопчик. Вони громадяни майже з усіх областей України. Це наші українці, не прокажені, не хворі чумою, не з рогами і копитами, а звичайні, нормальні люди. Вони пройшли попередні обстеження і були допущені на літак. Вони точно чекали на інший прийом на своїй, як їм здавалося, рідній землі. Я розумію, що у певної частини місцевих мешканців виникли занепокоєння», – сказав Зеленський.

Він вважає, що дехто свідомо та навмисно сіяв серед людей паніку, а потім підбурював до сутичок.

«Замовники та організатори понесуть відповідальність. Я радий, що не лише правоохоронці, але й суспільство почало детально розбиратися у цій ситуації. Усі фото та телекамери зафіксували обличчя тих людей, які організували масові безпорядки. Це «відомі світу вірусологи» у спортивних костюмах. Раніше вони вже були помічені як «поважні аграрії», що виступають проти ринку землі. Усім режисерам та постановникам цього погорілого театру, який, мабуть, готується до нових вистав, я б хотів би сказати наступне: Є моменти, коли немає інтересів влади чи опозиції, є інтереси України. У такі моменти їй потрібна не фейкова, а справжня солідарність…

Часи, коли можна заробляти політичні бали ціною громадського порядку і національної безпеки, закінчилися. Вчора, за вашими настановами, не просто кидали каміння в автобуси з людьми – це було каміння в залишки вашої гідності, порядності та честі. А тому ще раз підкреслюю: замовники й організатори понесуть відповідальність», – сказав Зеленський.

Зеленський запевнив, що влада підготувала безпечні умови перебування в обсервації в медцентрі в Нових Санжарах. Усі евакуйовані і медичний персонал забезпечені засобами індивідуального захисту і перебувають під цілодобовим наглядом лікарів. За його словами, наразі ніхто не має симптомів ГРВІ.

«Пам’ятаймо, що найстрашніший вірус – це вірус ненависті. Його симптоми одразу помітні: у якийсь момент ти забуваєш, що ти – людина, а поруч з тобою – такі ж самі люди. Я бажаю всім нам міцного імунітету від цього вірусу, і від усіх інших», – додав президент.

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Як повідомляв Львівський портал, евакуйованих з Китаю українців розмістили в санаторії у Нових Санжарах. Місцеві жителі намагались завадити і зокрема розпалили багаття посеред дороги, а також кидали каміння в автобуси.

Нагадаємо, 19 лютого літак компанії Sky Up вилетів з Уханя в Україну. 20 лютого літак з евакуйованими 45 українцями та 27 іноземцями приземлився в аеропорту «Бориспіль» під Києвом на дозаправку. Згодом у МВС поінформували, що евакуйованих з Китаю будуть везти на територію медичного центру Національної гвардії України «Нові Санжари» у Полтавської області. До цього ми зазначали, що цей літак кружляв над Харківщиною. Після дозаправки він таки приземлився у харківському аеропорту.

Згодом з’явився офіційний коментар президента України Володимира Зеленського щодо прибуття літака. Глава держави наголосив, що закритий медцентр у Нових Санжарах на Полтавщині буде повністю ізольований та переведений на суворий режим бактеріологічної безпеки.

Невдовзі у смт Нові Санжари Полтавської області місцеві мешканці вийшли на пікет проти розміщення евакуйованих українців з Китаю у медцентрі на території їхнього населеного пункту.

Також ми писали про те, як відреагували іноземні ЗМІ на протести в Україні.

Водночас прем’єр Олексій Гончарук вважає, що «пікетний прийом» евакуйованих з Китаю – результат інфор