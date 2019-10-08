Одержувачі субсидії тепер можуть самі обирати, куди їм перераховуватимуть кошти

Зміни почали діяти з 1 жовтня. Раніше АТ «Ощадбанк» був єдиною установою, куди перераховувалися субсидії. А тепер одержувач зможе самостійно обирати, як отримувати кошти: на рахунок, відкритий в установі уповноваженого банку , або через відділення зв’язку АТ «Укрпошти». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Термін призначення субсидії залишається без змін: житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону і розраховується: на неопалювальний сезон – з 1 травня до 30 вересня; на опалювальний сезон – з 1 жовтня до 30 квітня.

Житлова субсидія на оплату комунальних послуг з постачання теплової енергії, постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії для централізованого, автономного та індивідуального опалення, в опалювальний сезон розраховується з 16 жовтня до 15 квітня включно.

Більшості громадян, яким субсидію було перепризначено з 1 травня 2019 року без звернення, а також ті громадяни, яким була призначена субсидія на підставі поданої заяви і декларації, — субсидія на опалювальний сезон (з 1 жовтня 2019 року) буде перерахована автоматично.

Нагадаємо, у червні субсидії отримали 73,8 тис. родин, або 9% усіх домогосподарств Львівської області.

Середній розмір однієї субсидії, призначеної у червні 2019 року, порівняно із червнем 2018 року збільшився на 5,6% і становив 181,9 грн.

Довідково:

Громадянин, якому призначено житлову субсидію, зобов’язаний протягом 30 календарних днів проінформувати структурний підрозділ з питань соціального захисту населення про обставини для перерахунку призначеної житлової субсидії, зокрема:

— зміни складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарств;

— зміни соціального статусу членів домогосподарства;

— зміни у складі сім’ї члена домогосподарства;

— зміни переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання;

— зміни переліку витрат на управління багатоквартирним будинком;

— зміни управителя, виконавця комунальних послуг, створення об’єднання;

— настання умов, зазначених у пп. 2 і 4 п. 14 цього Положення, а саме: пп.2 — будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства має у власності транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації і з дати випуску якого минуло менше п’яти років (крім мопеда); пп.4 — будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства здійснив купівлю або іншим законним способом набув право власності на земельну ділянку, квартиру (будинок), транспортний засіб тощо на суму, яка на дату купівлі, оплати, набуття права власності перевищує 50 тис. грн.

У разі зміни складу зареєстрованих (фактично проживаючих) у житловому приміщенні (будинку) осіб, складу сім’ї члена домогосподарства, подаються нові заява та декларація.