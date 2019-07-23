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Майже 74 тисячі родин на Львівщині отримують субсидії на комуналку

Соломія Головіна

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У червні субсидії отримали 73,8 тис. родин, або 9% усіх домогосподарств Львівської області. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Упродовж січня-червня 2019 року для 85,7 тис. домогосподарств Львівщини були призначені субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, що у 1,6 раза більше, ніж у січні-червні 2018 року.

Середній розмір однієї субсидії, призначеної у червні 2019 року, порівняно із червнем 2018 року збільшився на 5,6% і становив 181,9 грн.

Крім того, для 9241 домогосподарства у січні-червні 2019 року були призначені субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу та твердого палива. У червні 2019 року середній розмір призначеної готівкової субсидії на одне домогосподарство становив 3422,5 грн.

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