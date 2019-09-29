У дрогобицькому ресторані отруїлись троє людей

В інфекційне відділення Стебницької міської лікарні госпіталізували трьох людей, які отруїлися у ресторані «Сіль» у Дрогобичі. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА.

Потерпілі потрапили у лікарню 24 вересня, медики діагностували у них ознаки харчової токсикоінфекції. Стан пацієнтів – середньої важкості.

Встановлено, що всі троє харчувалися у ресторані «Сіль», що у Дрогобичі.

Як повідомили Львівському порталу у Держпродспоживслужбі, у закладі харчування потерпілі вживали піцу, салат «Цезар» і курячі крильця.

Нагадаємо, на Львівщині почастіши масові отруєння людей у громадських закладах харчування. На початку червня під час святкування весілля 44 людини отруїлися в кафе «Червона рута», що на Сихові. Згодом кількість постраждалих зросла до 55 осіб. Через масове отруєння поліція відкрила кримінальне провадження, а заклад харчування закрили.

Ще 14 людей отруїлися в ресторані «Озон», що в Кам’янці-Бузькій. Також на Турківщині мешканці отруїлися на поминках, а в Золочеві – люди, що святкували весілля у місцевому кафе.

Також нещодавно у ресторані «Княжий двір» у Сокільниках отруїлися люди. Причиною стала сальмонела. Ця бактерія вклала на лікарняне ліжко людей, які нещодавно святкували весілля у ресторані на Яворівщині, та відвідувачів ресторану «Сінатра» у Львові.

Львівський портал писав про те, що треба знати про сальмонелу, і як вберегтися від зараження нею. Детальніше про це читайте тут.