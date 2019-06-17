На Львівщині – нове отруєння у кафе. До лікарні потрапили 14 людей

У неділю, 16 червня, до Кам’янка-Бузької центральної районної лікарні госпіталізували п’ятьох людей, які харчувались у місцевому кафе. Станом на ранок сьогодні, 17 червня, у медзаклади Львова за допомогою звернулись ще дев’ять осіб. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Встановлено, що всі п’ятеро пацієнтів, яких доправили у Кам’янка-Бузьку центральної райлікарню, ввечері 14 червня харчувались в ресторані «Озон» (м. Кам’янка-Бузька, вул. Незалежності, 16). Серед госпіталізованих – одна дитина.

Також учора, 16 червня, за допомогою у медичні заклади Львова звернулись ще дев’ять осіб. Станом на 07:00 год. 17 червня в стаціонарі перебувають загалом 14 людей, серед яких і дитина. Стан потерпілих середньої важкості.

Нагадаємо, нещодавно 44 людини отруїлися в кафе «Червона рута», що на Сихові, під час святкування весілля. Згодом кількість постраждалих зросла до 55 осіб. Через масове отруєння поліція відкрила кримінальне провадження. А заклад харчування закрили до 24 червня.

Після сумнозвісного весілля до львівських лікарень також госпіталізували людей, які харчувались у «Червоній руті» на бенкетах.

Під час перевірки ресторану працівники Держпродспоживслужби та лабораторного центру МОЗ України виявили низку порушень. Детальніше про них читайте тут.