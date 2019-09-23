У трьох людей, які отруїлися у львівському ресторані, виявили сальмонелу

У трьох із восьми людей, які отруїлися під час святкування весілля у ресторані «Сінатра» на вул. Кульпарківській, 230, медики виявили сальмонелу. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА.

Протягом 15-17 вересня в обласну клінічну інфекційну лікарню госпіталізували вісьмох пацієнтів зі симптомами гострого ентероколіту.

Встановлено, що 14 вересня всі вони святкували весілля у ресторані «Сінатра» на вул. Кульпарківській, 230. Після бенкету львів’яни «отримали» нудоту, біль у животі, високу температуру тіла та пронос.

Перших чотирьох хворих доправили у лікарню упродовж 15-16 вересня. Вже 17 вересня кількість постраждалих зросла до семи осіб. Зі слів пацієнтів, у ресторані вони їли різноманітні страви з м’яса і риби.

«Вранці 23 вересня виписана одна особа, в стаціонарі залишаються семеро людей. У матеріалі від трьох пацієнтів виділена Salmonella enteritidis. Стан пацієнтів – із покращенням», – йдеться у повідомленні.

За фактом отруєння у ресторані «Сінатра» поліція відкрила кримінальну справу.

Нагадаємо, нещодавно у ресторані «Княжий двір» у Сокільниках отруїлися люди. Причиною стала сальмонела. Ця бактерія також вклала на лікарняне ліжко людей, які нещодавно святкували весілля у ресторані на Яворівщині.

Львівський портал писав про те, що треба знати про сальмонелу, і як вберегтися від зараження нею. Детальніше про це читайте тут.