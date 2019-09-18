ОСТАННІ НОВИНИ

Отруєння і сальмонела: все, що потрібно знати про небезпечну бактерію

Наталя Дуляба

|

На Львівщині не вщухають масові отруєння у закладах громадського харчування. Після святкування весіль, уродин та інших подій люди опиняються на лікарняних ліжках. Медики встановили, що причиною кількох останніх таких отруєнь стала сальмонела. Львівський портал розповідає про небезпеку, яку несе ця бактерія, а головне – як уникнути інфікування.

 

Як зазначають у департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА, сальмонельоз – це гостре інфекційне захворювання, що вражає шлунково-кишковий тракт та інші внутрішні органи. Його збудником є бактерія Salmonella. Інфікування відбувається через продукти харчування, першочергово через м’ясні, молочні та рибні продукти.

Симптоми сальмонельозу можуть бути різними, але зазвичай у перші години хвороби спостерігається легке нездужання, яке супроводжується здуттям живота. Потім різко наростає температура, з’являється запаморочення, біль у скронях, ломота.

Ознаки інтоксикації сягають максимуму на другу добу. В цей же час з’являються ознаки гастроентериту: болі в животі, блювота, у якій наявні залишки їжі. Далі блювотні маси стають зеленими та водянистими. Пізніше приєднується діарея. Швидко наростає зневоднення організму.

Профілактика сальмонельозу:

  • обов’язково ретельно мийте руки з милом перед приготуванням їжі та перед її вживанням;
  • використовуйте безпечну воду, не пийте воду з неперевірених джерел;
  • вживайте бутильовану воду. Якщо немає змоги придбати бутильовану воду, то використовуйте охолоджену кип’ячену воду;
  • вживайте харчові продукти, які вже є оброблені з метою підвищення їхньої безпеки. Наприклад, пастеризоване молоко;
  • мийте та обдавайте окропом фрукти і овочі, особливо якщо споживаєте їх у сирому вигляді.

Нагадаємо, нещодавно у ресторані «Княжий двір» у Сокільниках отруїлися 11 людей. Причиною стала сальмонела. Ця бактерія також вклала на лікарняне ліжко людей, які нещодавно святкували весілля у ресторані на Яворівщині.

Детальніше про те, як вберегтися від кишкових інфекцій та отруєнь, читайте за посиланням.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Зробити українську пісню трендом. Місія можлива
Вероніка РОЙ, Наталя ДУЛЯБА
Зробити українську пісню трендом. Місія можлива

Пісня – це наш генетичний код, а українці – співоча нація, яка завжди була багатою на яскраві голоси. Про це ми не раз ч...

Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?
Наталя ДУЛЯБА
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?

Нещодавно у Львові виник скандал довкола запланованого будівництва готелю-свічки на території Парку культури. І дискусія...

Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун
Стефанія ОЛІЙНИК
Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун

Впродовж 12-22 листопада 2019 року у Львівській національній опері відбудеться П’ятий Міжнародний конкурс оперних співак...

Бути українцем. Омелян Ковч
Ігор ВАСЮНИК
Бути українцем. Омелян Ковч

20 серпня виповнилось 135 років з дня народження Омеляна Ковча – священника УГКЦ Омеляна Ковча, блаженного священномучен...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...