Отруєння і сальмонела: все, що потрібно знати про небезпечну бактерію

На Львівщині не вщухають масові отруєння у закладах громадського харчування. Після святкування весіль, уродин та інших подій люди опиняються на лікарняних ліжках. Медики встановили, що причиною кількох останніх таких отруєнь стала сальмонела. Львівський портал розповідає про небезпеку, яку несе ця бактерія, а головне – як уникнути інфікування.

Як зазначають у департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА, сальмонельоз – це гостре інфекційне захворювання, що вражає шлунково-кишковий тракт та інші внутрішні органи. Його збудником є бактерія Salmonella. Інфікування відбувається через продукти харчування, першочергово через м’ясні, молочні та рибні продукти.

Симптоми сальмонельозу можуть бути різними, але зазвичай у перші години хвороби спостерігається легке нездужання, яке супроводжується здуттям живота. Потім різко наростає температура, з’являється запаморочення, біль у скронях, ломота.

Ознаки інтоксикації сягають максимуму на другу добу. В цей же час з’являються ознаки гастроентериту: болі в животі, блювота, у якій наявні залишки їжі. Далі блювотні маси стають зеленими та водянистими. Пізніше приєднується діарея. Швидко наростає зневоднення організму.

Профілактика сальмонельозу:

обов’язково ретельно мийте руки з милом перед приготуванням їжі та перед її вживанням;

використовуйте безпечну воду, не пийте воду з неперевірених джерел;

вживайте бутильовану воду. Якщо немає змоги придбати бутильовану воду, то використовуйте охолоджену кип’ячену воду;

вживайте харчові продукти, які вже є оброблені з метою підвищення їхньої безпеки. Наприклад, пастеризоване молоко;

мийте та обдавайте окропом фрукти і овочі, особливо якщо споживаєте їх у сирому вигляді.

Нагадаємо, нещодавно у ресторані «Княжий двір» у Сокільниках отруїлися 11 людей. Причиною стала сальмонела. Ця бактерія також вклала на лікарняне ліжко людей, які нещодавно святкували весілля у ресторані на Яворівщині.

Детальніше про те, як вберегтися від кишкових інфекцій та отруєнь, читайте за посиланням.