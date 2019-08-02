Причина масового отруєння у «Княжому дворі» – сальмонела

У пацієнтів, які нещодавно отруїлися у ресторані «Княжий двір», що у Сокільниках, лікарі діагностували сальмонельоз. Про це повідомляє УНН посилаючись на директора Львівської інфекційної лікарні Сергія Федоренка.

«У пацієнтів діагностували сальмонельоз. Через отруєння хворих не побільшало. У нас лікується одинадцять людей, двоє з них – діти. Причина отруєння наразі невідома. Стан пацієнтів добрий, деяких будемо виписувати», – повідомив Сергій Федоренко.

Нагадаємо, 30 липня до медиків з харчовим отруєнням почали звертатися люди, які святкували день народження та хрестини у ресторані «Княжий двір», що у Сокільниках. Поліцейські розслідують обставини отруєння.

Водночас у закладі запевняють, що причиною отруєння могли стати продукти або ж алкогольні напої, які клієнти принесли до закладу із собою, під свою відповідальність.