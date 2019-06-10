Отруєння на весіллі у Львові: поліція відкрила кримінал

Львівська поліція відкрила кримінальне провадження через масове отруєння людей на весіллі у місцевому ресторані «Червона рута», що на вулиці Хуторівка, 26.

«В Сихівський відділ поліції 9 червня надійшло повідомлення про те, що в лікарні міста госпіталізовані семеро осіб з діагнозом: гостра кишкова інфекція. Встановлено, що усі потерпілі 8 червня в одному з ресторанів Львова святкували весілля», – повідомляє прес-служба Нацполіції Львівщини.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Максимальне покарання, передбачене статтею – обмеження волі на строк до трьох років.

Кількість постраждалих встановлюється. Проводиться досудове розслідування, призначені експертизи.