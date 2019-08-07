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Під час весілля в кафе у Золочеві отруїлися четверо людей. Серед них ─ троє дітей

Вероніка Рой

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У кафе «Хутір» у місті Золочів, що на Львівщині, під час святкування весілля отруїлися четверо людей, серед них – троє дітей. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

 

«До Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф поступило повідомлення про госпіталізацію до інфекційного відділення КНП «Золочівська центральна лікарня» пацієнтів, що харчувались 4 серпня 2019 року на весіллі в кафе «Хутір» (м. Золочів), із симптомами: висока температура (39,9о), пронос, блювота, загальна слабкість», – йдеться у повідомленні.

Станом на 17:00 год 6 серпня за допомогою звернулось чотири особи, троє дітей до 18 років. Всі хворі госпіталізовані. Стан пацієнтів середньої важкості, здійснюється комплекс лікувально-діагностичних заходів відповідно до клінічних протоколів МОЗ України.

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