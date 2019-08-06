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Дев’ять мешканців Турківщини потрапили у лікарню через отруєння на поминках

Наталя Дуляба

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У Турківську центральну району лікарню за допомогою звернулися десять людей, які у неділю, 4 серпня, харчувались на поминках у селі Шум’яч. Дев’ятьох із них медики госпіталізували. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

Усі потерпілі поступили у лікарню зі симптомами ентероколіту: підвищення температури тіла, пронос, болі в животі, загальна слабкість. З’ясовано, що всі вони 4 серпня харчувались на поминках в селі Шум’яч Турківського району і вживали страви домашнього приготування.

Дев’ятьох осіб із десяти медики госпіталізували, оскільки один пацієнт лікується амбулаторно. Станом на 19:00 год. 5 серпня ще одну людину виписали з медзакладу на вимогу.

Дотепер на лікуванні у стаціонарі залишаються 8 людей. Їхній стан – середньої важкості.

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