На Львівщині відновили блокаду російських вагонів із вугіллям

На Львівщині з новими силами поновлено блокаду російських вагонів із вугіллям, які виявили 1 вересня на залізничній станції в Соснівці. Про це Львівському порталу повідомили у штабі блокади торгівлі з окупантами.

За даними усасників акції, блокада російських вагонів із вугіллям встояла і найближчим часом буде розширюватися.

«Прорвати блокаду ні поліції, ні спецназу, ні «тітушні» не вдалося. Збіглося місцеве населення і блокаду відстояли… Це лише початок. Продовжуємо боротьбу», – йдеться у повідомленні штабу блокади.

Як раніше повідомляв Львівський портал, поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом блокування російських вагонів на Львівщині. Вагони із написом РЖД на станції Соснівка активісти помітили 1 вересня. Відтоді протестувальники цілодобово чергували на станції.

За даними штабу блокади торгівлі з окупантами, силовики силою розігнали та заарештували частину ветеранів і шахтарів, які блокували російське вугілля у Львівській області. Поліція уточнила, що затримала 28 учасників блокади колії на Львівщині. Затриманих оштрафують та пообіцяли відпустити.

Водночас, за словами керівника поліції Львівщини Василя Віконського, уся відповідальність вирішення конфлікту лежить на місцевій владі та керівництву вугільного підприємства.

Фото: Семен Семенченко