Червоноградська мерія вимагає звільнити Віконського через силовий розгін блокувальників російського вугілля

Червоноградська міська рада звернулася до президента, керівників ВР, СБУ та генпрокурора з приводу силового розгону ветеранів АТО/ООС та місцевих мешканців, які блокували вагони з вугіллям російського походження на залізничній станції в Соснівці. Про це мовиться у заяві, опублікованій на Facebook-сторінці мерії.

Депутати Червоноградської міської ради обурені «фактом силового розгону 21 вересня 2019 року мирного протесту ветеранів АТО/ООС та мешканців міста Соснівка щодо блокування перевезень на підприємства регіону вугілля російського походження».

Міські обранці переконані, що дії працівників правоохоронних органів щодо затриманих учасників акції є протизаконними та порушують Конституцію України.

«Застерігаємо, що будь-яка поява на території міста Соснівка осіб у «спецодязі» без розпізнавальних знаків та шевронів, нами депутатами Червоноградської міської ради та жителями міста буде розцінюватись як провокація», – мовиться у зверненні, адресованому президенту, голові ВР та керівнику СБУ, генпрокурору, міністру енергетики та захисту довкілля України, міністру внутрішніх справ України, директору ДБР, головам ЛОДА та ЛОР.

Враховуючи все це та соціальну напругу, міська рада висловила у своїй заяві наступні вимоги:

1.За перевищення службових повноважень притягнути до відповідальності працівників «ТОР» ГУ НП у Львівській області та «КОРД» ГУ НП у Київській області. Звільнити начальника Національної поліції у Львівській області Василя Віконського. Та засудити протидії щодо громадян України, а саме мешканців Соснівки, учасників АТО/ООС, які відстоюють енергетичну безпеку України в цілому та виступають за забезпечення стабільного функціонування шахт України.

2. Припинити будь-які провадження щодо затриманих осіб та не переслідувати їх майбутньому. Забезпечити безпеку та охорону учасникам АТО/ООС та мешканців міста Соснівка Львівської області.

3. Невідкладно прийняти на законодавчому рівні рішення щодо заборони торгівлі російським вугіллям.

4. Незалежною компанією, за участю громадськості провести аудит ПАТ «Львівська вугільна компанія». За наслідками аудиту розпочати процес націоналізації ПАТ «Львівської вугільної компанії».

5. До закінчення розслідування накласти арешт на вагони з вугіллям, які містять російську абревіатуру та розміщенні на залізничній станції «Соснівка».

Як відомо, вагони із написом РЖД на станції Соснівка активісти помітили 1 вересня. Відтоді протестувальники цілодобово чергували на станції. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом блокування російських вагонів на Львівщині.

За інформацією Штабу блокади торгівлі з окупантами, у суботу, 21 вересня, силовики силою розігнали та заарештували частину ветеранів і шахтарів, які блокували російське вугілля у Львівській області. Поліція уточнила, що затримала 28 учасників блокади колії на Львівщині. Затриманих оштрафують та обіцяють відпустити.

Водночас, за словами керівника поліції Львівщини Василя Віконського, уся відповідальність вирішення конфлікту лежить на місцевій владі та керівництві вугільного підприємства.

Згодом стало відомо, що блокаду вагонів з вугіллям відновили.