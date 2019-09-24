Силовий розгін блокувальників російського вугілля: Львівська облрада закликає відсторонити Віконського

Львівська обласна рада сьогодні, 24 вересня, під час позачергового засідання сесії ухвалила звернення, засудивши дії правоохоронців, які розігнали пікетувальників, що блокували вагони з російським вугіллям на залізничній станції «Соснівка». Також у їхній заяві йде мова про те, щоб на час розслідування відсторонити від займаної посади начальника ГУНП у Львівській області Василя Віконського. Про повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Звернення ЛОР адресоване президенту України, Кабміну , генпрокурору Україну, міністру внутрішніх справ України, на голові Нацполіції України. Депутатам пропонували внести правку про проєкт підготованого звернення і слово «відсторонення» замінити на «звільнення». Однак ця пропозиція не набрала кількості голосів.

Депутати після вислуховування доповіді Василя Віконського наголошували, що 21 вересня на залізничній станції «Соснівка» відбулося не відтіснення пікетувальників, а справжня бійня, і повернення до 2014 року.

Водночас обласні обранці допитувалися очільника обласної поліції, чи готовий він написати заяву на звільнення. На що він відповів, що зробить це лише за вказівкою голови Нацполіції України. Також йому закидували те, що деякі правоохоронці були без шевронів. Василь Віконський запевнив, що за цим фактом буде проводитися перевірка. Крім цього, він зазначив, що особисто давав наказ про відтіснення блокувальників вагонів з російським вугіллям. І, за його словами, мова йшла саме про відтіснення, а не про силовий розгін.

Своєю чергою, депутат Михайло Нискогуз наголосив, що йому відомо, що накази про розгін йшов з Києва. Він додав, що Віконський взяв на себе відповідальність прикривати злочинну схему завезення російського вугілля.

При цьому голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин також припустив, що це не є рішення, яке приймалося керівником Нацполіції Львівщини.

«Це є проба суспільної реакції на подразник зразка 2013-2014 років. Ця проба відбулася, решта – деталі», – сказав він.

Відтак після заслуховування доповіді Віконського щодо ситуації у Соснівці та обговорення депутатами, було ухвалено відповідне звернення.

«Ми депутати ЛОР засуджуємо дії працівників в правоохоронних органів та звертаємося з вимогою негайно провести службове розслідування за фактом перевищення службових повноважень поліцейськими, встановити винних та притягнути їх до відповідальності. А також на час розслідування відсторонити від займаної посади начальника ГУ НП у Львівській області Василя Віконського», – мовиться у звернені ЛОР щодо ситуації в торгівлі з російським вугіллям.

Також депутати вимагають негайно вжити заходів щодо припинення торгівлі вугіллям з російським окупантом.

Нагадаємо, сьогодні вранці під час апаратної наради голова Львівської ОДА Маркіян Мальський закликав нового очільника поліції Львівщини Василя Віконського піти з посади.

Як відомо, вагони із написом РЖД на станції Соснівка активісти помітили ще 1 вересня. Відтоді протестувальники там чергували цілодобово. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом блокування російських вагонів на Львівщині.

За інформацією Штабу блокади торгівлі з окупантами, у суботу, 21 вересня, силовики силою розігнали та заарештували частину ветеранів і шахтарів, які блокували російське вугілля у Львівській області. Поліція уточнила, що затримала 28 учасників блокади колії на Львівщині. Затриманих оштрафують та обіцяють відпустити.

Водночас за словами керівника поліції Львівщини Василя Віконського, уся відповідальність вирішення конфлікту лежить на місцевій владі та керівництві вугільного підприємства.

Згодом стало відомо, що блокаду вагонів з вугіллям відновили.

Через силовий розгін протестувальників Червоноградська міська рада звернулася до президента, парламенту й прокуратури. У листі вона закликала звільнити Василя Віконського із займаної посади.

Як повідомляв Львівський портал, 38-річний Василь Віконський очолив Нацполіцію Львівщини на початку вересня. До цього він був керівником поліції Хмельниччини, а з 2003 року працював у спецпідрозділі «Беркут» на різних посадах. У березні 2014 року став заступником командира роти «Беркуту».

Через таке минуле Віконського у Львові протестували активісти, які вимагали не призначати нового керівника поліції області, а спочатку обговорити всіх кандидатів на цю посаду на громадських слуханнях. На ці заяви голова Нацполіції України Сергій Князєв відповів, що законодавство не передбачає такої процедури. Також Князєв сказав, що особисто відповідає за призначення Василя Віконського очільником Нацполіції Львівщини.

У процесі перетворення міліції у поліцію атестаційна комісія визнала, що Василь Віконський «підлягає звільненню» із правоохоронних органів за невідповідність займаній посаді. Однак через суд він довів, що має право працювати в оновленій поліції. Під час свого офіційного представлення у Львові Віконський пояснив журналістам, чому не зміг пройти переатестацію.