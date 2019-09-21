Поліція готова розігнати активістів, які блокують російські вагони на Львівщині

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом блокування російських вагонів на Львівщині і якщо мітингувальники не розблукують роботу залізниці силовики готові застосувати примус. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області.

За даними відомства, у Сокальське відділення поліції сьогодні, 21 вересня, надійшла заява від керівництва одного з вугільних підприємств району про те, що в селі Сілець на залізничній колії станції «Соснівка» невідомі особи здійснюють блокування вагонів, завантажених вугіллям, чим наносять суттєву фінансову шкоду підприємству.

За фактом блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає від двох до п’яти років позбавлення волі.

«Зараз ми намагаємося переконати правопорушників припинити чинити беззаконня. Однак, якщо вони відмовляться виконувати законні вимоги поліцейських, ми будемо змушені застосувати заходи поліцейського примусу», – наголосив Василь Віконський.

Відео із місця конфлікту також виклав колишній нардеп Семен Семенченко та Штаб блокади торгівлі з окупантами.

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Як повідомляє Zaxid.net, АТОвці, шахтарі та місцеві мешканці заблокували російські вагони із вугіллям ще на початку вересня.

Вагони із написом РЖД на станції Соснівка активісти помітили 1 вересня. Учасники бойових дій, шахтарі та мешканці зупинили поїзд і почали безстрокову акцію протесту.

Відтоді протестувальники цілодобово чергують на станції Соснівка.

Директор збагачувального підприємства, куди їхали вагони, за словами активістів не приховує, що вугілля російського походження.

«Законних підстав для того, щоб не пускати його на територію України немає, крім випадку, якщо це є вугілля з непідконтрольних територій України, тобто антрацит. Скоріш за все, це не антрацит, тому є моральна дилема: з одного боку торгувати з агресором ми не хочемо, а з іншого ми маємо дефіцит вугілля», — коментував ситуацію голова Львівської облдержадмінстрації Маркіян Мальський.