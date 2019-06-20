Філарет на так званому «соборі» відновив діяльність Київського патріархату

Так званий помісний «собор Української православної церкви Київського патріархату» постановив відновити існування ліквідованої церкви і скасував визнання Православної церкви України. Про це йдеться в рішенні «собору» Філарета від 20 червня, передає Українська правда.

Зокрема, «собор» відмінив постанову помісного собору 15 грудня 2018 року, де об’єдналося українське православ’я і була ліквідована УПЦ КП.

Прихильники патріарха Філарета стверджують, що ніякого собору 15 грудня не було.

«Це був не помісний собор, а зібрання підписів архієреїв, одного священника та двох мирян про умовну ліквідацію УПЦ КП, на вимогу вселенського Константинопольського патріарха Варфоломія», – йдеться в тексті постанови.

«Помісний собор заявляє і постановляє, що УПЦ КП, зареєстрована державним органом та продовжує існування і діяльність», – додали за підсумками так званого собору.

Також на з’їзді підтвердили, що главою УПЦ КП залишається Філарет. У Філарета вважають, що Томос про автокефалію «не відповідає статуту автокефальних церков і тому ставить УПЦ в залежність від Константинопольського патріархату».

«Нас не влаштовує зміст Томосу про автокефалію Православної церкви України», – зазначили у постанові собору ліквідованої церкви.

Нагадаємо, раніше Почесний патріарх Православної церкви України Філарет розсилав єпископам ПЦУ запрошення на «собор Української православної церкви Київського патріархату». Своєю чергою, Православна церква України зазначила, «собор», на який почесний патріарх Православної церкви України Філарет запрошує єпископів ПЦУ, не може бути Помісним Собором Української Православної Церкви Київського Патріархату з кількох причин.

Як повідомляв Львівський портал, на початку травня Філарет заявляв, що УПЦ Київського патріархату не є ліквідованою і направив майже усім єпископам ПЦУ запрошення на зустріч на бланках неіснуючого Київського патріархату. На цю зустріч тоді прибули лише чотири єпископи.

Своєю чергою у Міністерстві культури заявили, що Українська православна церква Київського патріархату припинила існування й увійшла до Православної Церкви України.

12 травня Філарет заявив, що допускає поділ Православної Церкви України, а згодом оголосив, що хоче керувати ПЦУ, натомість митрополиту Епіфанію слід залишити представлення Українською церкви за кордоном.

А митрополит Епіфаній на заяви Філарета зауважив, що повернення УПЦ до структури Київського патріархату означатиме втрату Томосу та всіх здобутків церковної незалежності.

Нагадаємо, українські церкви об’єдналися у єдину Православну Церкву України 15 грудня 2018 року, її очолив митрополит Епіфаній. Представники РПЦ (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати ПЦУ, але окремі парафії, особливо на заході країни, переходять до Об’єднаної української церкви.

5 січня 2019 року у Стамбулі підписали Томос про автокефалію української церкви, а 6 січня патріарх Варфоломій передав його Епіфанію.