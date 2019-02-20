Львівські ІТшники виступили проти підсилення правил працевлаштування ФОПів

Львівський ІТ Кластер висловився проти змін до Кодексу законів про працю, якими уряд хоче «прикрити» схему з працевлаштуванням ФОПів. Про це Львівському порталу повідомили у спільноті ІТ-спеціалістів.

«Львівський ІТ Кластер як одна з найбільших та найактивніших ІТ-спільнот в Україні не може стояти осторонь дискусії щодо ініціативи Міністерства соцполітики України – Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав працівників та протидії застосуванню незадекларованої праці». Проект закону був опублікований на сайті міністерства, після детального ознайомлення з ним Львівський ІТ Кластер вважає такий закон неприйнятним», – заявила спільнота львівських ІТшників.

У 2018 році ця індустрія зайняла друге місце серед експорту послуг в Україні, а минулого року ІТ принесли в загальний бюджет країни 10 мільярдів гривень та покращили ВВП.

Спрощена система оподаткування, на думку ІТшників, значно полегшувала роботу із клієнтами на світовому ринку.

«Застаріле трудове законодавство України зразка 1971 року не може врахувати потреб технологічної індустрії, що швидко зростає і розвивається. Окрім того, система спрощеного оподаткування для ФОП – прозора, що дало змогу тисячам ІТ-спеціалістів та сотням ІТ-компаній в Україні працювати офіційно та без надмірної бюрократії», – наголошують ІТшники.

Відтак Львівський ІТ Кластер заявив, що підтримує ідею легальних податків в країні та офіційного працевлаштування, проте вважає, що прийняття законопроекту спричинить «лише негативні наслідки як для кожного окремого ІТ-спеціаліста, так і для бізнесу та економіки України загалом».

«Оплата праці програмістів складає більше за 80% від всіх затрат компаній, які надають послуги ІТ-аутсорсингу. Різке і значне підвищення податкового навантаження при фоновому підвищенні глобальної конкуренції на цьому ринку зробить їхню бізнес-модель неможливою для подальшого росту, а для середніх і малих компаній взагалі неможливою для подальшого існування. Представники ІТ-бізнесу та влади мають спільно розробити ефективну та функціональну модель, яка б мала позитивний вплив на кожного. І в нас є для цього ресурси та бажання», – розповів голова Наглядової Ради Львівського ІТ Кластеру Іван Бабічук.

Як повідомляв Львівський портал, щороку кількість працівників ІТ-компаній, а також осіб, що працюють у цій галузі, в Україні зростає на 19%. При цьому більшість ІТшників співпрацює із фірмами саме як ФОПи і сплачують єдиний податок, який надходить не до державного, а до місцевих бюджетів.

Втім нещодавно Міністерство соціальної політики опублікувало проект закону, який заборонить використовувати цивільні відносини між компанією та фізичною особою–підприємцем замість найму такої особи на роботу. Про всі деталі законопроекту читайте тут.

Додамо, що асоціація ІТ України також виступила проти підсилення правил працевлаштування ФОПів.