ІТшники виступили проти підсилення правил працевлаштування ФОПів

IT-індустрія виступає проти змін до Кодексу законів про працю, якими уряд хоче «прикрити» схему з працевлаштуванням ФОПів. Про це пише Економічна правда, передає Львівський портал.

В. о. директора асоціації «IT України» Дмитро Овчаренко каже, що для української IT-індустрії законопроект Мінсоцполітики є неприйнятним.

«Зверніть увагу на назву законопроекту: “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав працівників”. Це лицемірство. Ви чули коли-небудь масові заяви айтівців про порушення їхніх трудових прав?» – запитав Овчаренко.

За його словами, справжня мета Мінсоцполітики – запровадити ще один спосіб наживи на бізнесі.

Віце-президент найбільшої в Україні аутсорсингової компанії EPAM Юрій Антонюк водночас каже, що його компанія не підтримує законопроект Мінсоцполітики.

«Впевнений, що інші IT-компанії солідарні з нами. Проект не враховує нинішніх реалій ведення бізнесу і нових форм співробітництва для креативних та IT-професій. Такі законопроекти повинні створюватися спільно з представниками професій і бізнесу, в дискусіях та обговореннях усіх “за” і “проти”. Якщо, звичайно, міністерство хоче врахувати права фахівців», – відзначає він.

На думку Антонюка, така законодавча активність нагадує чергову спробу наповнити бюджет, цього разу за кошти IT-індустрії, що активно розвивається. Більш того, це відбувається напередодні виборів, які кожен раз змушують непокоїтися бізнес та інвесторів.

Він також звертає увагу на те, що в європейських країнах із розвиненими економіками 40-45% населення зайняті в креативних та IT-індустріях. Для цього кластера держава створює законодавчі і податкові умови для розвитку. Наприклад, Польща і Німеччина пропонують спрощені умови роботи для фахівців з України.

В Україні креативний клас почав розвиватися в тому числі завдяки спрощеним умовам оподаткування. Для продовження розвитку необхідне зрозуміле і стабільне законодавство для бізнесу та самозайнятих фахівців, що враховує нові форми співпраці: фриланс, цифрове робоче місце, дистанційна робота.

Як повідомляв Львівський портал, щороку кількість працівників ІТ-компаній, а також осіб, що працюють у цій галузі, в Україні зростає на 19%. При цьому більшість ІТшників співпрацює із фірмами саме як ФОПи і сплачують єдиний податок, який надходить не до державного, а до місцевих бюджетів.

Втім нещодавно Міністерство соціальної політики опублікувало проект закону, який заборонить використовувати цивільні відносини між компанією та фізичною особою–підприємцем замість найму такої особи на роботу. Про всі деталі законопроекту читайте тут.