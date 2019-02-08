Вільні радикали шкодять здоров’ю, «невільні» – країні, – Супрун

Відсторонена від виконання обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун дала рекомендації, як позбутися вільних радикалів. Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці.

«Зараз мова піде про тих, які завдають шкоди нашому організму. Але боротися треба з обома видами», – уточнила вона.

Водночас Уляна Супрун пояснила: «У кожної молекули є електрони. Щоб молекула добре почувалася, їх має бути парна кількість. Коли молекула втрачає 1 електрон або ж має 1 зайвий – вона стає вільним радикалом. Понад усе вона потребує знайти своєму електрону пару й тому починає грабувати молекули, в яких все добре. Вільні радикали забирають електрони в молекул, і тим самим пошкоджують оболонки клітин, ДНК, складових хряща. Це називається вільнорадикальна ланцюгова реакція. Вона відбувається, наприклад, при розвитку атеросклерозу, старіння шкіри, запалення і пухлинного росту. Спрощено кажучи, вільні радикали це інфаркти, інсульти, зморшки і біль в суглобах. Наше тіло постійно утворює активні форми (радикали) кисню та азоту, але, зазвичай, ми їх тримаємо під контролем. Інколи вільних радикалів стає забагато, і розпочинаються ланцюгові реакції».

Поштовхом для цього можуть бути: куріння, радіоактивне випромінювання, промислове забруднення довкілля і вихлопні гази, озон, деякі ліки та пестициди, запалення, в тому числі при ревматоїдному артриті, сильні фізичні навантаження (наприклад, марафон).

За словами Уляни Супрун, вільні радикали слід нейтралізувати, інакше ланцюгові реакції відбирання електронів в сусідніх молекул триватимуть вічно, і вестимуть до хронічних хвороб чи навіть раку.

«На щастя, в нашому тілі та в їжі є речовини, здатні «гасити» вільні радикали – антиоксиданти, тобто «ті, що спиняють окислення», – зазначила вона.

Отже, що рекомендує їсти Уляна Супрун, щоб допомогти своєму організму захиститися від атак вільних радикалів:

– томати, морква, абрикоси, гарбуз, червоний перець, тобто все оранжеве і червоне;

– ожина, малина, смородина, чорниця, лохина, синій виноград, тобто темні ягоди;

– буряк;

– зелень (шпинат, петрушка, кропива, листкова капуста кейл, броколі, зелений горошок);

– скумбрія, оселедець, лосось, форель — джерело омега-3-поліненасичених жирних кислот та вітамінів А і Д;

– зелений чай, кава, какао;

– олії (соняшникова, ріпакова, кукурудзяна, оливкова, навіть цільна пальмова, вони містять багато вітаміну Е, а він є потужним антиоксидантом);

– сирі горіхи та насіння льону, гарбуза і соняшника;

– ківі, цитрусові, солодкий перець, обліпиха (в них багато вітаміну С, це – найвідоміший антиоксидант).

Як інформував Львівський портал, 5 лютого Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я. Рішення ухвалили за підсумками розгляду позову нардепа Ігоря Мосійчука.

Фото: з Facebook-сторінки Уляни Супрун