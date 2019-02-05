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Нардеп-радикал Мосійчук через суд хоче звільнити Уляну Супрун

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 5 лютого, Окружний адміністративний суд м. Києва частково задоволив заяву народного депутата Ігоря Мосійчука і заборонив в.о. міністра охорони здоров’я України Уляні Супрун виконувати свої повноваження. Про це на своїй сторінці повідомив Ігор Мосійчук і опублікував копію судового рішення, передає Львівський портал.

 

«За дорученням народного президента Олега Ляшка звернувся до суду щодо підтвердження повноваженнь в.о. міністра охорони здоров’я я Уляни Супрун. Суд задовільнив мій позов і заборонив Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я. Боротьба за життя і здоров’я українців триває!», – написав нардеп.

Як вказано в опублікованому Мосійчуком рішенні суду, Уляні Супрун заборонено «вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров’я України». Ухала набирає чинності з моменту підписання суддею.

Також Мосійчук згодом додав, що всі, хто підтримують Уляну Супрун, є «порохоботами».

Своєю чергою Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook заявила, що такі дії є черговою атакою на медичну реформу та спробою заблокувати роботу МОЗу.

«Це робиться руками депутата, якого вже свого часу спіймали на отриманні великого хабара та підозрювали за п’ятьма статтями Кримінального кодексу, а тепер дуже активно використовують для захисту колишнього керівництва Одеського національного медичного університету», – зазначила Уляна Супрун.

Також вона підкреслила, що цей ж Окружний адміністративний суд м. Києва вже розглядав такі позови, а в 2017 році встановив правомірність призначення Супрун на її посаду.

«Трохи більше одного робочого дня знадобилось Окружному адміністративному суду м. Києва, щоби винести рішення, що паралізує роботу Уряду України  і Міністерства охорони здоров’я. Таке рішення суду виглядає безпрецедентно безвідовідальним і зробленим нашвидкоруч, враховуючи, що відповідна заява від позивача надійшла 1 лютого цього року», – наголосили у прес-службі міністерства охорони здоров’я України.

Зазначимо, що за попередніми даними, засідання Окружного адміністративного суду м. Києва мало відбутися 15 лютого. Також Ігор Мосійчук, за даними Супрун, подав у суд і на Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.

Як повідомляв Львівський портал, у 2015 році Генпрокурор України Віктор Шокін оприлюднив відео, яке доводить факт отримання Ігорем Мосійчуком хабара. За притягнення його до кримінальної відповідальності тоді проголосували 262 нардепи, однак покарання він так і не поніс.

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