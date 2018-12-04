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Одеса стала кримінальною столицею України, - Аваков

Дарина Смеречанська

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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав Одесу кримінальною столицею України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі МВС.

 

«Чи дійсно Одеса перетворилася за останні місяці на столицю кримінального світу? Чому вийшло так, що професійні рейдери-активісти стали атрибутом ділового та політичного життя Одеси? Це головне питання, яке випливає з того, що ми бачимо на вулицях. І чому це так – питання до місцевої ділової та управлінської еліти. Монополія на силу належить лише державі, жоден хлопець з битою не може визначати міру правосуддя. Ми маємо до цього рухатися», – сказав Арсен Аваков.

Також за словами міністра внутрішніх справ, в Одесі пройде ряд перевірок: «Буде перевірка економічного сектору із залученням спеціалістів з інших областей, щоб спробувати відсторонитися від потенційних ризиків намагання домовитися з правоохоронцями. На вулицях будуть додатково задіяні патрулі Нацгвардії».

«Ми вважаємо,що головною причиною активізації криміналітету на вулицях є відкрито функціонуючи корумповані схеми у бізнесі. Тому посилюємо присутність правоохоронців та активізуємо співпрацю з населенням», – підкреслив генеральний прокурор Юрій Луценко.

На сьогодні, за словами голови Нацполіції Сергія Князєва, вулиці Одеси патрулюють 600-800 осіб особового складу, також працює система відеоспостереження. В місті встановлено близько 1 тис. камер зображення з яких в онлайн-режимі передаються до ситуаційних центрів.

Також за словами голови Нацполіції, враховуючи наявність окремих ознак загострення криміногенної ситуації, у жовтні цього року проведено відпрацювання міста Одеса, яке дало позитивні результати: «Розкриття фактично по гарячих слідах більше половини вчинених під час відпрацювання розбійних нападів (56%), понад 60% квартирних крадіжок та більше 40 % незаконних заволодінь транспортними засобами. Тож посилене патрулювання неодмінно принесе ефективні результати»

Сергій Князєв запропонував ще ряд принципових заходів, реалізація яких дозволить спільними зусиллями правоохоронних органів якісно покращити роботу з протидії злочинності: «Пропоную організувати проведення спільних нарад територіальних правоохоронних органів із запрошенням представників апеляційних судів з метою вивчення причин довгострокового розгляду проваджень про злочини, учинені у складі ОГ і ЗО. Створити групу для аналізу інформації про вчинення злочинів відносно громадських активістів та контролю за ходом їх розслідування”.

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