Дилери Дубневичів розіграли 60 мільйонів залізниці, піднявши ціну прокладок на 10%

Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 23 квітня за результатами тендерів замовила ТОВ «ВМ Трейдинг» прокладок і скріплень на загальну суму 59,94 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро», передають «Наші.Гроші».

Цьогоріч поставлять 67 тис комплектів проміжних пружних рейкових скріплень КПП-5-К для рейок Р65 для кривих ділянок колії по 324 грн. і 514 тис підрейкових прокладок ПРП-3.2.1 для рейок Р65 із проміжними пружними рейковими скріпленнями по 75 грн.

Улітку 2017 року залізниця замовляла цій фірмі такі скріплення на 1% дешевше – по 320 грн., а такі прокладки на 10% дешевше – по 68 грн.

Як і тоді, зараз у комплект скріплення входять:

клема пружна КП-5.2 – 2 шт.,

вкладиш ізолюючий ВІ-К із термопластів – 2 шт.,

прокладка підрейкова ПРП-3.2-К – 1 шт.,

втулка регулювальна чорна ВР-65-К-1-4 або зелена ВР-65-К-2-3 – 2 шт.

Товар у 2018 році виготовить ТОВ НВП «Корпорація КРТ» братів-нардепів від «БПП» Богдана і Ярослава Дубневичів. Гарантійний строк експлуатації становить три роки або 100 млн т пропущеного вантажу, а строк зберігання – півтора роки з поставки.

Зусилля притиснення рейки до шпали визначено не менше 25,0 кН. Восени 2017 року експертиза НАБУ показала, що цьому основному параметру якості відповідають лише п’ять із 32 зразків рейкових скріплень КПП-5 виробництва «КРТ».

Торішня ціна нинішніх скріплень була майже вдвічі вища від ціни скріплень, у комплекті яких немає втулок. Навесні 2017 року «Укрзалізниця» хотіла купити скріплення КПП Р65 і КПП Р50, які відрізняються від цих саме відсутністю регулювальних втулок. Вартість комплекту з двох клем, двох вкладишів і прокладки замовник тоді оцінив у 178 грн. Ще дешевше пропонувала свою продукцію фірма «Механіка» – по 149 грн., яка розмістила відповідне звернення у розділі «вимоги». Однак торги зрештою відмінили через претензії до конкурсної документації всіх учасників. Тому, яку ціну запропонували би два інших учасники за продукцію компанії «КРТ» братів Дубневичів – невідомо.

Очікувана вартість комплекту без двох пластикових втулок (178 грн.) була менша від ціни комплекту із цими втулками (320 грн.) на 142 грн. Тобто ціна двох звичайних пластикових деталей майже дорівнює вартості самого металевого скріплення, яке значно складніше і дорожче у виготовленні.

Нині передбачено забезпечення виконання договорів у розмірі 5% їхньої вартості. Сума угод на 1% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 60,54 млн грн.

Єдиним конкурентом «ВМ Трейдинг» було ТОВ «Авант-Гарде» із продукцією тієї ж корпорації «КРТ» Дубневичів, причому ніхто не знижував ціну під час аукціонів.

Фірму «ВМ Трейдинг» зареєстровано на Михайла Врублевського наприкінці 2016 року в м. Городок Львівської обл. по вул. Комарнівська, 66. Також Врублевський керує ТОВ «Експозиція»Андрія Бохенка, яка прописана за тією ж адресою – разом із ТОВ «Квадрохім», співвласницями якого є Наталія Дубневич, дружина Ярослава Дубневича, і Тетяна Дубневич, дружина Богдана Дубневича.

Врублевський у 2015 році висувався у Пустомитівську райраду Львівської обл. від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». Дубневичі теж представляють «БПП».

Львівська «Авант-Гарде» належить Олексію Столизі та Михайлу Перепьолкіну. Вони є співвласниками ТОВ «Меланж-Трейд» удвох і ТОВ «Авант Оіл» з Ольгою Клевайчук.

Михайло Михайлович Перепьолкін разом із Михайлом Володимировичем Перепьолкіним та Ольгою Клевайчук володіють ТОВ «Самін» із Павлом Кугаївським і ТОВ «Мотто Захід» з екс-начальником ДП «Український державний центр радіочастот» Павлом Слободянюком.

Раніше Львівський портал повідомляв, міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що на «Укрзалізниці» повний провал структурних реформ, через зацікавлених «друзів». Також стало відомо, що за підсумками 2016 року орієнтовна вартість закупівель ПАТ «Укрзалізниця» в компаній народних депутатів України Ярослава та Боглана Дубневичів складала близько мільярда гривень. Згодом повідомлялося, що зловживаннями Дубневичів в «Укрзалізниці» займеться НАБУ. А тодішній очільник «Укрзалізниці» Войцех Балчун визнав монополію Дубневичів на «залізниці» та перевів стрілки на НАБУ, прокуратуру і СБУ.

Після цього НАБУ дали доступ до документів залізниці для розслідування змови з Дубневичами. Відбулися обшуки у офісі Дубневичів у Львові. Зокрема стало відомо, що мова про корпорацію КРТ, яка співпрацювала з фірмою, що ухилялась від сплати податків.

Після гучних викриттів Омелян назвав «конфліктом інтересів перебування Дубневича на посаді глави транспортного комітету Ради».

Попри те суди заборонили фіскальній службі проводити перевірку компанії братів нардепів. Керівник ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов ухилився від прямого запитання про конфлікт інтересів та мільярдні тендери «Укрзалізниці», які виграють Дубневичі.

Не «Укрзалізницею» єдино. Національне антикорупційне бюро затримало у Львові чотирьох посадовців трьох компаній за підозрою в заволодінні газу на суму понад 1,4 мільярда гривень. Згідно з даними Єдиного державного реєстру юросіб, кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є нардепи від БПП Ярослав і Богдан Дубневичі.

Суд почав обирати запобіжні заходи затриманим посіпакам Дубневичів за розкрадання 1,4 мільярда