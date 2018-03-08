В Ірані жінку засудили до двох років в'язниці за те, що вона зняла хіджаб

В Ірані жінки все частіше протестують проти закону, який вимагає від них покривати голову в громадських місцях. Починаючи з грудня, заарештували щонайменше 30 жінок, які проявили такий протест, пише DW.

Суд в Ірані вирішив ув’язнити на два роки жінку, яка прилюдно зняла хіджаб. Вирок оголосили в середу, 7 березня. Підсудна пояснила свій вчинок протестом проти закону, який вимагає від усіх жінок в Ірані покривати голову в громадських місцях.

Щонайменше 30 жінок у різних містах ісламської республіки взяли під варту за подібні протести, починаючи з грудня 2017 року. Затримані прилюдно знімали свої хіджаби, прив’язували до кілків та махали ними, мов прапорами.

Суди «рішуче» реагуватимуть на порушення закону, заявив прокурор Тегерана Аббас Джафар Долатабаді. За його словами, причина суворого вироку затриманій – «сприяння моральному розпаду». Прокурор заявив, що необхідно «діяти силою» проти людей, які сумніваються у правилах ісламу щодо необхідності покривання голови жінками.

Затримана активістка натомість намагалася переконати суддю, що норми закону, які вимагають покривати голову, неправильні. Вона оскаржуватиме вирок.

Після Ісламської революції 1979 року усіх жінок в Ірані – як громадянок, так і туристок, – зобов’язали покривати голову в людних місцях.