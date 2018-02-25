Відомий французький актор Жан Рено приїхав у Карпати на зйомки фільму

До України на зйомки фільму «Останній крок» приїхав французький актор Жан Рено. Про це у Facebook повідомив голова Держкіно України Пилип Іллєнко.

«Мав честь особисто привітати Жана Рено з приїздом в Карпати для зйомок в українсько-французькому фільмі «Останній крок». Співпраця з зірками такого масштабу – це черговий етап розвитку нашої кіноіндустрії та свідчення довіри до рівня нашого професіоналізму з боку європейських колег. Практичне втілення слогану всіх наших міжнародних ринкових заходів», – написав він.

Як зазначають у Держкіно України, фільм «Останній крок» – українсько-французький трилер.

У кінострічці головну роль виконає Жан Рено, для якого ця стрічка стане заключною в його кінокар’єрі. Окрім нього зніматиметься канадська акторка Сара Лінд, англійський актор Том Хоппер, американський актор Гарі Дурдан, а також українські актори Ігор Цишкевич, Маргарита Бурковська, Олег Карпенко та інші.

Зйомки фільму будуть проходити у Карпатах (на озері Синевир), у Києві, в Нью-Йорку та в Канаді. Вихід стрічки у прокат запланований на 2019-ий рік.

Фото: Facebook-сторінка Пилипа Іллєнко