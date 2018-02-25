В Україні заборонили вакцину від кору і краснухи з російською реєстрацією

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила продаж та використання вакцини від кору, паротиту та краснухи Приорикс (оригінальна назва), що має російську реєстрацію. Про це повідомляє Еспресо.

У розпорядженні від 15 лютого 2018 року йдеться, що рішення про заборону прийнято на підставі листа ТОВ ГлаксоСмітКляйн Фармасьютікалс Україна та встановлення факту наявності в обігу на території України незареєстрованого лікарського засобу.

За даними Держслужби, виробником забороненої вакцини є італійська фірма Фідія Фармацеутіці С.П.А., а упаковкою і випусковим контролем якості займається ТОВ Сміт Кляйн Бічем-Біомед (Росія).