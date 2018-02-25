В Одесі фанати ФК «Карпат» побилися з поліцейськими: четверо уболівальників затримані

Через бійку зі співробітниками патрульної поліції на Одеському залізничному вокзалі ввечері, 24 лютого, чотирьох уболівальників ФК «Карпат» (Львів) затримали на 72 години. Про це Радіо Свобода повідомив радник голови Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк.

За його словами, запобіжний захід щодо затриманих уболівальників обиратиме суд, відкрито кримінальне провадження за ознаками статті 345 Кримінального кодексу України («погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу»).

Як зазначають у поліції в Одеській області, від дій групи правопорушників постраждали двоє працівників патрульної поліції, які несли службу по охороні публічного порядку на території залізничного вокзалу в Одесі.

«В ході конфлікту правоохоронці отримали тілесні ушкодження. Здійснюючи заходи по охороні публічного порядку та безпеки на території вокзалу, працівники поліції помітили групу чоловіків, які в громадському місці палили тютюнові вироби. На законні вимоги припинити протиправні дії молодики, які, за попередньою інформацією, перебували у стані алкогольного сп’яніння, відреагували агресивно та вчинили бійку з поліцейськими. Користуючись чисельною перевагою, правопорушники завдали патрульним тілесних ушкоджень», – йдеться у повідомленні.

Наразі, як повідомила Радіо Свобода прес-секретар патрульної поліції Одеської області Алла Марченко, двоє поліцейських «перебувають в медичному закладі, готуються до обстеження».

У свою чергу Руслан Форостяк уточнив, що йдеться про медичний заклад міністерства внутрішніх справ. За словами радника голови Нацполіції Одещини, ще один патрульний перебуває в військовому шпиталі – у нього травмовано коліно.

Нагадаємо, вчора, 24 лютого, в Одесі відбувся футбольний матч між «Карпатами» та «Чорноморцем». Згодом повідомлялося, що п’яні вболівальники ФК «Карпати» влаштували дебош у потязі Львів-Одеса.