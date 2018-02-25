Українські військові отримають підвищені пенсії у березні-квітні, - Гройсман

Прем’єр-міністр України анонсував підвищення пенсій для військовослужбовців у березні-квітні. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Я обіцяв підвищити пенсії військовослужбовцям – і ми це зробили. Як це буде відбуватися:

в середньому пенсії підвищать на 1500 грн., перерахунок стосуватиметься 498 тисяч військових пенсіонерів, пенсію перерахують з 1 січня 2018 року. Вже в березні-квітні люди отримають нові суми виплат, на підвищення виділимо понад 7 млрд грн. Виплати будуть з Пенсійного фонду», – йдеться у повідомленні.

Також Прем’єр-міністр додав, що підвищення пенсій військовослужбовцям має бути незворотнім і надалі закріплене законом, який також розроблений Кабінетом Міністрів.

«Він дозволить врахувати військових, які сьогодні захищають Україну, але ще не вийшли на пенсію», – пояснив глава уряду.