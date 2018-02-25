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У Львові патрульні затримали підозрюваних у зґвалтуванні дівчини

Юлія Шпак

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Львівський таксист викликав патрульних, коли почув від клієнтки, що її зґвалтували. Інспектори затримали підозрюваних. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львівської області.

 

Як зазначають у відомстві, сьогодні вночі на 102 зателефонував водій таксі і повідомив, що його клієнтку зґвалтували.

«Дівчина розповіла, що відпочиваючи з подругою і трьома хлопцями на квартирі, вона пила сік і в один момент відчула, що їй погано та зрозуміла – в стакан щось підлили. Вона прилягла на диван та відключилася, а коли прокинулася, то виявила на собі хлопця який її торкався, стверджує дівчина. За її словами, вона стала жертвою зґвалтування. Потерпіла втекла, викликавши таксі. Таксист вислухавши історію дівчини, одразу викликав патрульних», – йдеться у повідомленні.

Також зазначають, що інспектори піднялись у вказану квартиру, однак двері ніхто не відчинив. Патрульні знайшли власників квартири, які приїхали через 20 хвилин і їм відчинила їхня донька.

«В квартирі окрім неї були 3 хлопці віком: 21,23 та 24 роки. На столі лежала сигарета ймовірно з наркотичною речовиною. Один із інспекторів, який стояв на вулиці і дивився на вікна даної квартири, побачив хлопця, який через вікно викинув металеву коробку. На місце події викликали слідчих. А в коробці виявили подрібнену речовину, схожу на амфетамін, а також речовину рослиного походження, схожу на коноплю», – додають патрульні.

Пізніше усі особи проїхали у Сихівський відділ поліції для дачі пояснень.

 

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