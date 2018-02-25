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На Пасічній мікроавтобус насмерть збив 10-річну дитину

Юлія Шпак

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У Львові на вулиці Пасічні, 49а мікроавтобус насмерть збив 10-річну дитину, яка каталася на санках. Про це повідомляє у Facebook повідомляє спільнота «Варта-1».

 

«Сьогодні, 25 лютого о 16:50 по вул. Пасічна 49а, автомобіль збив дитину 10 років, яка каталася на санках. Дитина померла на місці пригоди. Поліцією попередньо встановлено, що наїзд скоєно автомобілем бус «Рено Мастер», за кермом був чоловік старшого віку, повної тілобудови, з місця події поїхав», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі ГУ НП у Львівській області ZAXID.NET підтвердили цю інформацію та уточнили, що, за попередніми даними, дитина виїхала на санках на проїжджу частину. Поліцейські розшукали винуватця ДТП. Обставини події та особу водія встановлюють слідчі.

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