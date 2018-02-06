Вночі у Львові конфлікт через порушення ПДР між водіями переріс у бійку

У Львові патрульні затримали чоловіків, які влаштували бійку через порушення правил дорожнього руху. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

Близько опівночі патрульні отримали виклик від оператора 102, про ДТП без потерпілих на площі Різні. Коли приїхали на місце, ДТП не виявили, натомість до інспекторів підійшов перехожий і повідомив, що тут був конфлікт між невідомими водіями. Також повідомив, що водій автомобіля марки Volkswagen Passat був з ознаками алкогольного сп‘яніння і поїхав проспектом Чорновола в напрямку Галицького перехрестя.

Інспектори виявили згаданий автомобіль на заправній станції. 39-річний водій одразу сказав, що його друга, який є власником автомобіля, б‘ють невідомі на площі Різні. Повернувшись на згадане місце, патрульні побачили, як 25-річного власника автомобіля веде інший чоловік за руку. Останній сказав патрульним, що став свідком як цей чоловік у нетверезому стані керуючи автомобілем на вулиці Городоцькій порушував правила дорожнього руху. Він зупинився аби зробити зауваження, а натомість виник конфлікт і дані особи нанесли йому тілесні ушкодження.

За його ж словами, вони забрали в нього телефон та гроші. На задньому сидіння автомобіля Volkswagen Passat в подальшому виявили згаданий телефон. На місце викликали слідчих, які вилучили даний предмет. Усіх запросили у Галицький відділ поліції для встановлення обставин. Однак довелося туди викликали швидку, оскільки громадянину, який став свідком порушення погіршилося самопочуття. Чоловіка госпіталізували.

Патрульні склали на 39-ти та 25-ти річних чоловіків протоколи за керування в нетверезому стані та постанови за відсутність необхідних документів для керування транспортним засобом. Даних осіб передали слідчим.Попередня кваліфікація події – грабіж поєднаний з насильством.