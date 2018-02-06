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Дрогобиччанка знайшла на власному подвір’ї гранату

Соломія Григор'єва

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У Дрогобичі місцева мешканка виявила в себе на подвір’ї предмет, схожий на гранату Ф-1. Вибухотехніки його вилучили та скерували на експертне дослідження. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

У Дрогобицький відділ поліції сьогодні, 6 лютого, близько восьмої ранку звернулася 46-річна місцева мешканка. Жінка повідомила, що на власному подвір’ї біля паркану вона виявила предмет, схожий на гранату.

На місці події працювали експерти-вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Правоохоронці предмет вилучили та скерували на експертне дослідження.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до семи років позбавлення волі.

Наразі поліцейські проводять першочергові слідчі дії.

За інформацією ЗМІ, гранату кинули на подвір’я відомого дрогобицького бізнесмена та власника місцевої радіостанції «Твоє радіо» Віктора Возняка.

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