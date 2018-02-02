На Грибовицькому сміттєзвалищі візьмуться перевіряти проведене укріплення дамби

Робоча група перевірить будівництво дамби у Грибовичах. Таке рішення прийняли сьогодні, 2 лютого, під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, передає прес-служба Львівської ОДА.

Як зазначається, оскільки представники міської ради Львова не надали підтверджуючих документів про проведення робіт із укріплення дамби, тому у понеділок, 5 лютого, робоча група проведе обстеження дамби на основному відстійнику інфільтратів.

«Львівська міська рада не виконує рішення комісії ТЕБ і НС щодо збереження природоохоронного законодавства та щодо усунень порушень. Державній екологічній інспекції доручено провести перевірку ЛКП “Збиранка”, щодо виконання приписів та рішень комісії ТЕБ і НС», – наголошують у ЛОДА.

За словами керівника екоінспекції Миколи Маланича, у грудні минулого року Державну екологічну інспекцію не допустили до перевірки.

«Держекоінспекцію не допустили до проведення перевірки, аргументуючи, що відсутній позаплановий захід на офіційних сайтах. На місце викликали працівників поліції, писали відповідні заяви, оскільки перешкоджали органам державної виконавчої влади здійснювати відповідні заходи», – зазначив Микола Маланич.

Відтак, у вівторок, 6 лютого, відбудеться наступне засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій щодо результатів перевірки.

Своєю чергою у міській раді відреагували на закиди ЛОДА.

«У грудні 2017 року Держекоінспекція Львівської області мала бажання здійснити перевірку на полігоні. Я хочу звернути увагу, що немає жодного випадку, коли б до нас зверталися представники ДСНС, управління екології ЛОДА або Держекоінспекції щодо доступу на полігон, огляду і надання від Львівської міської ради якоїсь інформації. Коли прийшли з перевіркою з відповідним актом, то інспекція прийшла не за адресою полігону і інші речі, які були в акті, на думку фахівців ЛКП «Збиранка», не відповідали чинному законодавству. Ми мали такий прецедент у 2015 році, коли у судовому порядку Львівська міська рада оскаржила дії екологічної інспекції щодо порядку проведення таких перевірок і відповідності їх чинному законодавству. Коли у грудні 2017 року повторилась така ситуація, то, звичайно, керівник підприємства діяв абсолютно в межах чинного законодавства.

Ще одне питання, яке розглядалось на комісії – це виконання попередніх рішень комісії ДСНС області, що стосуються полігону. Я хочу сказати, що вони виконані у повному обсязі у межах тих можливостей, які передбачені чинним законодавством. Тобто, був певний термін, аби зробити відвідний канал. Для того, щоб зробити відвідний канал у зоні зсуву, має бути проект, поданий на експертизу, після чого можна приступати до роботи. Не можна приступати до роботи, якщо не зроблені всі документи.

Усі доручення, які були по полігону, виконані, усі документи ми готові показати. Сьогодні рішенням комісії прийнято, щоб протягом двох днів ми дали доступ до полігону, показали документи, а у вівторок відбудеться друге засідання. Ми готові показати всі документи, обґрунтувати свою позицію, ніяких застережень у цьому нема, адже ми завжди відкриті до співпраці, з метою вирішення важливих питань.

Є основні технічні рішення від компанії «Egis», вони подаються до проектанта, який розробляв проект рекультивації полігону, до всіх інших установ. Проект першочергових заходів з упорядкування території в частині зсуву зараз є на держекспертизі в Києві. Ми робимо все можливе, щоб відповідно до законодавства на підставі проектних робіт, які пройдуть дуже складну державну експертизу, максимально швидко виконати всі роботи», – зазначив заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак.