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Синютка вимагає відсторонити митників з «Рава-Руського» пункту пропуску

Андрій Котенський

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Керівник Львівщини вимагає негайно відсторонити від роботи працівників митного поста «Рава-Руська» та провести внутрішнє розслідування фактів ганебного порушення закону через блокування пункту пропуску. Про це повідомив сам Олег Синютка на своїй сторінці у Фейсбук.

 

О. Синютка переконаний, що до блокування кордону на Львівщині відбувається за підтримки корумпованих митників.

«Вчора на митному переході «Рава-Руська» відбулось ганебне порушення закону! Переконаний, що це спровоковано працівниками митниці та відбувалося за координації їх представників, як спроба маніпуляції громадською думкою», – повідомив він.

Також він вимагає відсторонити від роботи й перевірити діяльність усіх митників ПП «Рава-Руська».

«Важливо наголосити, що ці всі «атракції» розпочались одразу після початку проведення антикорупційної операції працівниками СБУ. Звернувся до керівників ДФС з вимогою негайно відсторонити від роботи працівників митного поста «Рава-Руська» та провести внутрішнє розслідування. Тільки системна боротьба з хабарниками та корупціонерами на кордонах дасть змогу українцям отримувати достойну заробітну плату в Україні, а національним товаровиробникам впевнено нарощувати обсяг виробництва», – повідомив Олег Синютка.

Раніше Львівський портал повідомляв, що активісти перекрили дорогу до пункту пропуску  «Рава-Руська-Гребенне» на Львівщині.

Як відомо, після затвердження нововведень щодо перевезення товарів через кордон мешканці прикордоння декілька разів перекривали пункти пропуску. Згодом прикордонник провели нараду із невдоволеними мешканцями і домовились про проведення консультаційних зустрічей та про звернення до парламентарів щодо внесення змін у Податковий кодекс.

У ексклюзивному коментарі Львівському порталу керівник Львівщини Олег Синютка повідомив, що за блокуванням пунктів пропуску стоять контрабандисти та митники-хабарники.

Фото: Варта1

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