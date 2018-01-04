У 2017 році стан ґрунтів навколо Грибовицького сміттєзвалища погіршився, - Держекоінспеція

Держекоінспекція Львівської області оприлюднила результати моніторингу території Грибовицького сміттєзвалища за 2017 рік. Протягом року відібрано 342 проби поверхневих вод та 68 об’єднаних проб грунтів. Про це йдеться на сайті Держекоінспекції у Львівській області.

«За результатами проведених досліджень поверхневих вод спостерігалися наступні тенденції: за січень-лютий 2017 року відсутній вплив меліоративного каналу у місці сходження обвідних каналів з території сміттєзвалища на річки Малехівка. Однак, з березня по грудень 2017 року помітний незначний вплив каналу даної річки; річка Малехівка не чинить негативного впливу на річку Полтва, оскільки дана річка зазнає забруднень вище гирла р. Малехівка; річка Полтва чинить значний негативний вплив на якісний стан річки Західний Буг, однак цей вплив не пов’язаний із полігоном ТПВ», – йдеться у повідомленні.

Також у Держекоіспекції зазначають, що за результатами досліджень відібраних проб ґрунту відмічено збільшення вмісту у ґрунтах хлоридів, кадмію, марганцю,свинцю.

«Слід зазначити, що у порівнянні з 2016 роком якісний стан поверхневих вод залишається незмінним, проте якість ґрунтів в зоні впливу полігону ТПВ ЛКП «Збиранка» протягом 2017 року погіршилась», – додають фахівці.