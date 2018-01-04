ОСТАННІ НОВИНИ

У 2017 році стан ґрунтів навколо Грибовицького сміттєзвалища погіршився, - Держекоінспеція

Юлія Шпак

|

Держекоінспекція Львівської області оприлюднила результати моніторингу території Грибовицького сміттєзвалища за 2017 рік. Протягом року відібрано 342 проби поверхневих вод та 68 об’єднаних проб грунтів. Про це йдеться на сайті Держекоінспекції у Львівській області.

 

«За результатами  проведених досліджень поверхневих вод спостерігалися наступні тенденції: за січень-лютий 2017 року відсутній вплив меліоративного каналу у місці сходження обвідних каналів з території сміттєзвалища на річки Малехівка. Однак, з березня по грудень 2017 року помітний незначний вплив каналу даної річки; річка Малехівка не чинить негативного впливу на річку Полтва, оскільки дана річка зазнає забруднень вище гирла р. Малехівка; річка Полтва чинить значний негативний вплив на якісний стан річки Західний Буг, однак цей вплив не пов’язаний із полігоном ТПВ», – йдеться у повідомленні.

Також у Держекоіспекції зазначають, що за результатами досліджень відібраних проб ґрунту відмічено збільшення вмісту у ґрунтах хлоридів, кадмію, марганцю,свинцю.

«Слід зазначити, що у порівнянні з 2016 роком якісний стан поверхневих вод залишається незмінним, проте якість ґрунтів в зоні впливу полігону ТПВ ЛКП «Збиранка» протягом 2017 року погіршилась», – додають фахівці.

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
2017 рік та його 17 найважливіших подій
Львівський портал
2017 рік та його 17 найважливіших подій

2017 рік був далеко непростим, як для України, так і для Львівщини. Екологічні проблеми, фінансові афери та політичні іг...

У рік Собаки – із запасом добра. Сім вражаючих історій про чотирилапих, які отримали в житті другий шанс
Катерина РОДАК
У рік Собаки – із запасом добра. Сім вражаючих історій про чотирилапих, які отримали в житті другий шанс

Символом 2018 року є Собака – це вірна, самовіддана істота, символ справжньої дружби. З другого боку собака – беззахисна...

Подарунки на передову
Микола ПРОНІН
Подарунки на передову

У переддень новорічних свят усі ми мріємо про подарунки. Чекають їх і на передовій, де особливо гостро відчувається потр...

Війна, катастрофа чи кінець світу. Що робити і де ховатись львів’янам?
Катерина РОДАК
Війна, катастрофа чи кінець світу. Що робити і де ховатись львів’янам?

Переполох, який здійнявся недільного вечора 26 грудня у Львові після раптового увімкнення тривожних сирен, дав чітко зро...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...