ОСТАННІ НОВИНИ

Синоптики застерігають про ожеледицю на дорогах

Омелян Шевчук

|

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, по території Львівської області та місту Львову впродовж 4 – 5 січня вночі та вранці на окремих ділянках доріг – ожеледиця. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

 

Водіїв закликають бути максимально уважними за кермом, обирати помірну швидкість і дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами. Слід пам’ятати, що під час ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, саме тому необхідно обирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу.

Максимально обережними просять бути й пішоходів: носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально відведених місцях.

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
2017 рік та його 17 найважливіших подій
Львівський портал
2017 рік та його 17 найважливіших подій

2017 рік був далеко непростим, як для України, так і для Львівщини. Екологічні проблеми, фінансові афери та політичні іг...

У рік Собаки – із запасом добра. Сім вражаючих історій про чотирилапих, які отримали в житті другий шанс
Катерина РОДАК
У рік Собаки – із запасом добра. Сім вражаючих історій про чотирилапих, які отримали в житті другий шанс

Символом 2018 року є Собака – це вірна, самовіддана істота, символ справжньої дружби. З другого боку собака – беззахисна...

Подарунки на передову
Микола ПРОНІН
Подарунки на передову

У переддень новорічних свят усі ми мріємо про подарунки. Чекають їх і на передовій, де особливо гостро відчувається потр...

Війна, катастрофа чи кінець світу. Що робити і де ховатись львів’янам?
Катерина РОДАК
Війна, катастрофа чи кінець світу. Що робити і де ховатись львів’янам?

Переполох, який здійнявся недільного вечора 26 грудня у Львові після раптового увімкнення тривожних сирен, дав чітко зро...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...