Синоптики застерігають про ожеледицю на дорогах

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, по території Львівської області та місту Львову впродовж 4 – 5 січня вночі та вранці на окремих ділянках доріг – ожеледиця. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Водіїв закликають бути максимально уважними за кермом, обирати помірну швидкість і дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами. Слід пам’ятати, що під час ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, саме тому необхідно обирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу.

Максимально обережними просять бути й пішоходів: носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально відведених місцях.